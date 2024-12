TOP 14. K.O. terrifiant lors de MHR-Racing 92, les joueurs sous le choc et premières nouvelles pour James

L’arrière du Racing 92 Sam James a été victime d’un terrible K.O. en fin de rencontre face au MHR en Top 14, pour la douzième journée.

Ce samedi 21 décembre, le Racing 92 se déplaçait sur la pelouse du Montpellier HR pour la 12ᵉ journée du Top 14. Si les Franciliens sont partis avec le bonus défensif (défaite, 21-17), ils ont surtout eu une grosse frayeur pour l’un de leurs coéquipiers. En effet, l’arrière racingman Sam James a été victime d’un K.O. impressionnant en toute fin de rencontre.

TOP 14. ''J'ai aussi subi des commotions'' : clap de fin inattendu à 30 ans pour un joueur du Stade Français

James K.O. et le Top 14 inquiet…

Lancé pour essayer d’offrir la victoire aux siens, l’Anglais se fait plaquer à la régulière par Lenni Nouchi. Malheureusement, dans sa chute, il heurte le bras puis le genou de Jan Serfontein. “Il était inconscient et il a convulsé, j'ai rarement vu un KO comme ça”, confiait sous le choc Nolann Le Garrec après la rencontre, selon Rugbyrama.

Instantanément, le joueur se retrouve inconscient au sol et le jeu s’arrête. Logiquement, les médecins s’avancent vers le concerné et l’arbitre de la rencontre demande à visionner de nouveau l’action, avec l’aide de l’arbitrage vidéo. Par la suite, sa décision a généré beaucoup d’incompréhension, malgré des explications claires de Tual Trainini.

VIDÉO. ‘‘Ne nous parlez plus de sécurité des joueurs’’, Alldritt furieux après un choc

En clair, l’officiel du match constate que le geste amenant au K.O. de James est involontaire et le fait que l’arrière anglais soit particulièrement bas rend difficile toute sanction envers le centre sud-africain. “Je n’ai aucune image de jeu déloyal de ce numéro 12. C’est complètement accidentel, le joueur tombe sur le genou et il fait en-avant, donc c’est fin du match”, argue Tual Trainini.

Pour certains observateurs, clôturer le match sur un ballon parti en-avant, car le joueur qui le tenait n’était plus en mesure de le contrôler, reste compliqué à comprendre. Sans lier cette décision au résultat du match, l’international français Nolann Le Garrec s’est interrogé : “Il faut revoir les images. Ce ne sera pas à moi d'en parler et il y aura assez de discussions autour de ça, mais faire une action de quatre-vingts mètres, puis la voir s'arrêter sur un geste pas trop contrôlé sur un de nos joueurs et un KO pareil, ça pose question, non ?”

TOP 14. A 29 ans, un héros du Mondial 2023 raccroche les crampons sur commotion

Ensuite, l’entraîneur adjoint du Racing 92 Dimitri Szarzewski a donné des nouvelles du joueur, indiquant notamment qu’il avait été immédiatement transporté vers l’hôpital le plus proche. “Les nouvelles sont rassurantes. Il a repris connaissance et le médecin est plutôt optimiste. Forcément, c'est assez impressionnant puisqu'il est resté un moment au sol inconscient, mais ça devrait aller”, ponctue-t-il selon Rugbyrama.

Comment protéger les joueurs de tous types de contacts dangereux au rugby ? Est-il possible d’en éviter certains ? Trois semaines après le K.O. d’Anthony Belleau lors de Clermont - Castres, le sujet revient sur la table au travers d’un scénario différent, mais avec les mêmes doutes en tête. Le tout, en espérant que Sam James se rétablisse au plus vite.

RUGBY. Le K.O. terrifiant de Belleau ravive le débat autour de la sécurité des joueurs