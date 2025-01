TOP 14. Entre snus et coma : ''j'étais un rat de laboratoire'', le témoignage glaçant de ce Tricolore

Le pilier du Racing 92 Hassane Kolingar (3 sélections) revient pour Rugbyrama sur la raison qui l'a tenu éloigné des terrains pendant six mois.

De retour sur les terrains après six mois d’absence, le pilier du Racing 92 Hassane Kolingar s’est confié sur l’épisode marquant qui aurait pu mettre fin à sa carrière. Tout commence un 20 juillet, lors du mariage de son coéquipier Ibrahim Diallo. L’ancien joueur de Vannes s’y rend, mais avec un petit compagnon de route qu’il regrette amèrement aujourd’hui : un « snus », une poudre de tabac aromatisée.

"À un moment, j’éclate de rire et je sens aussitôt une pression au niveau du thorax", raconte Kolingar. "Mon cœur bat très fort. Je transpire énormément. Je vois des étoiles. (…) J’ai mal, vraiment mal et mes yeux se révulsent. Je suis en train de faire un arrêt cardiaque."

Transporté d’urgence, il est plongé dans le coma et choqué à plusieurs reprises avant d’être stabilisé. Le verdict tombe rapidement : la cause de cette crise cardiaque est une cicatrice cardiaque datant de son enfance. La chaleur, la fatigue et le fameux snus ont créé une combinaison explosive.

Un défi chirurgical

Alité pendant dix jours, Hassane Kolingar fait face à une succession de diagnostics inquiétants. Certains médecins lui annoncent même qu’il devra tourner la page du rugby. Mais à Bordeaux, le docteur Sacher prend un pari risqué : réparer cette cicatrice en provoquant un nouvel arrêt cardiaque contrôlé.

"Sur la table d’opération, je priais Dieu pour qu’il provoque un arrêt cardiaque et que l’opération puisse avoir lieu," se remémore-t-il. Après cinq heures au bloc, la procédure réussit. Mais ce n’est pas encore la fin du calvaire : il doit ensuite subir une deuxième opération de sept heures pour confirmer le succès de la première.

"J’étais un cas d’école, une sorte de rat de laboratoire ! Personne ne voulait croire que ça avait vraiment fonctionné, alors j’ai dû faire, après l’opération, des dizaines de tests supplémentaires," explique Kolingar, qui garde aujourd’hui un souvenir indélébile de ces semaines sous haute tension.

En octobre, la délivrance : les spécialistes valident son retour au rugby. Dimanche dernier, il rejouait enfin avec le Racing 92 face à Lyon. Un retour inespéré pour ce guerrier, désormais prêt à écrire un nouveau chapitre. Pour finir, la page "snus" est à présent tournée, ce produit sera bientôt interdit à la vente en France, un projet de loi ayant été déposé en ce sens.