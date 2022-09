TOP 14. Destins liés : apprendre à faire sans son facteur X pour Pau et l'USAP

Adversaires samedi, Pau et Perpignan débuteront leur saison avec la lourde tache de réussir sans leur vedette de l'an passé. Des destins liés, dans l'adversité.

Peut-on réellement parler d'objectifs différents ? Entre le dernier 10ème du Top 14 et le 13ème, disons-le clairement, on joue le même championnat. D'autant qu'à l'intersaison, de part et d'autre, on ne s'est pas vraiment renforcé. Pire, Perpignan comme Pau ont très certainement perdu leur meilleur joueur cet été, ou tout du moins leur facteur X. À l'USAP, l'enfant prodige Melvyn Jaminet a suivi son destin et s'en est allé vers Toulouse, et sa pléiade d'internationaux. Plus que sa saison passée, où son équipe avait fini par trouver quelques solutions sans lui, les nostalgiques se souviendront surtout de sa saison à 294 points en ProD2 qui permit aux Catalans de retrouver le Top 14 en 2021. Peut-être aussi de sa capacité à sortir de sa boîte dans les grands moments, à l'image de ses 26 pions inscrits lors du barrage face à Mont-de-Marsan en juin dernier.

RUGBY. Au bout d'une saison galère, Melvyn Jaminet aura donc maintenu l'USAP en Top 14

En face, on a tout simplement perdu l'enfant du club, celui qui a grandi au sein de cette formation paloise et qui, lors de ses deux dernières saisons, avait pris pour habitude d'inscrire peu ou prou 50% des points de son équipe, rien que ça. Celui aussi qui, au-delà de ses statistiques au pied, planta 8 essais lors du dernier exercice, son record. Comme un symbole de ce palier franchi par Hastoy l'an dernier. Enfin et la Section le sait mieux que quiconque, elle voit là s'en aller celui qui fut son dépositaire du jeu, son meneur, son talent supérieur. En somme, avec 530 points inscrits sur ses 45 derniers matchs, son véritable facteur X.

Des remplacements mis en question

Dès lors, dans le 66 comme dans le 64, il faudra trouver des solutions pour exister sans eux. Un virage en épingle qu'ont choisi d'entamer les Palois via la carte de la jeunesse, comme c'est souvent le cas depuis l'arrivée du gourou des U20, Sébastien Piqueronnies. C'est ainsi que les Zegueur, Gailleton, Laporte et consorts ont débarqué au Hameau, histoire d'amener encore autre chose à Pau ; à savoir toujours plus de fougue et d'insouciance. Pari d'autant plus risqué que le club pyrénéen a fait le choix de ne recruter personne au poste d'ouvreur ! Ainsi, confiance totale sera accordée à Zack Henry, qui se stabilisera enfin à l'ouverture, mais aussi au gamin (20 ans) Thibault Debaes pour assurer la conduite du jeu. Suffisant pour survivre en Top 14 ? Cela paraît un brin maigre, mais la capacité de Piqueronnies à tirer la quintessence de ses hommes pourrait même raviver la plus mince des flammes.

TOP 14. Pau. Joseph, Laporte, Zegueur... Quel XV pour la Section en 2022-2023 ?Du côté de l'USAP, on compte 18 départs pour seulement 8 arrivées, même s'il convient de noter la présence de 5 Espoirs dans les hommes qui quitteront le navire. Malgré tout, des postes comme celui de 2ème ligne ont été bien comblés et, à l'ouverture par exemple, la venue du garçon d'expérience Jake McIntyre incite à la confiance. Quid du poste d'arrière, où ce bon Melvyn a laissé un trou béant ? Eh bien, c'est le méconnu, mais performant Boris Goutard, de Narbonne, qui a été choisi. Garçon attachant et au parcours peu conventionnel, l'USAP va peut-être faire éclore, là, un nouvel "ovni", qui sait... Un arrière - formé à l'ouverture - réputé bon relanceur, mais surtout doté d'une patte gauche précise et d'une certaine folie. Là encore, sur le papier, ce remplacement conjoint aux départs du puncheur Delguy et de Farnoux ou Pujol, peut laisser à penser que la profondeur de banc n'aura rien de Byzance. Mais au prix de ses efforts consentis pour se maintenir en Top 14, on jurerait que l'USAP, elle aussi, sait ce qu'elle fait. Première mise à l'épreuve ce samedi pour les deux équipes aux destins liés. Front contre front.