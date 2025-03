Top 14. Désiré par le XV de France, ce Tricolore fait son retour… et Galthié surveille ça de (très) près

Absent depuis plusieurs semaines, le pilier droit de l’Aviron Bayonnais Tevita Tatafu s’apprête enfin à retrouver les terrains face à Clermont. Une reprise très attendue du côté du XV de France.

Il va falloir être patient avec Tevita Tatafu. Absent des terrains depuis plusieurs semaines, le pilier droit de l’Aviron Bayonnais s’apprête à retrouver la compétition ce week-end face à Clermont. Une rencontre importante pour les Basques qui comptent sur les réceptions à Jean-Dauger pour rester dans la course à la qualification.

TOP 14. 11 blessés, 2 stars out, Bayonne peut-il s'en sortir face à Clermont ?Une reprise scrutée de près, aussi bien par les supporters ciel et blanc que par le staff du XV de France. Mais Grégory Patat prévient : pas question de griller les étapes. Et ce, même si son retour ferait du bien à Bayonne, privé pour plusieurs semaines de joueurs importants comme Camille Lopez.

Un pilier droit aux qualités rares

"C’est le futur pilier droit de l’équipe de France", glisse sans détours son manager bayonnais via France Bleu. Tevita Tatafu, c’est un gabarit hors norme (1m87 pour 138 kg) capable d’enchaîner les mêlées et les charges dévastatrices. Puissant, explosif, et à l’aise ballon en main, il coche toutes les cases du pilier moderne. Reste à retrouver le rythme du très haut niveau après une période de galère.

Ce samedi, Tatafu ne jouera qu’une trentaine de minutes face à Clermont. "Il a besoin de reprendre du rythme progressivement", précise Patat, qui veut éviter tout faux pas. Car la dernière tentative de retour avait laissé des traces. Douleurs persistantes au genou, manque de sensations : Tatafu n’était clairement pas prêt. Cette fois, Bayonne a pris le temps.

Le XV de France en ligne de mire

S’il passe ce test sans encombre, le colosse bayonnais pourrait rapidement retrouver les Bleus. "J’ai eu Fabien Galthié à son sujet, on était d’accord pour lui laisser du temps", confie Patat. Le staff tricolore garde un œil attentif sur son évolution. Il fait d'ailleurs partie des joueurs appelés à préparer le choc face à l'Irlande.

Mais il pourrait cependant manquer de rythme pour ce choc. Mais il restera encore un match aux Bleus dans ce Tournoi face à l'Ecosse. Et donc une opportunité pour lui de s'inviter dans le groupe. Reste que Tatafu revient de loin. Sa réathlétisation a été surveillée de près, et Bayonne l’a ménagé sur les dernières rencontres. "On avait peut-être précipité son retour", reconnaît Patat.

Cette fois, l’objectif est clair : retrouver de la continuité et du temps de jeu sans casse. Tatafu est-il enfin prêt ? Rien n’est moins sûr. Mais s’il enchaîne sans souci ce week-end, il pourrait rapidement redevenir un sérieux candidat au poste de pilier droit des Bleus. Une chose est sûre : à Bayonne comme à Marcoussis, on l’attend à son meilleur niveau.