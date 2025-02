TOP 14. Déjà privée de ses Tricolores, l'UBB perd un cadre pour la saison, un autre sur le flanc

L’UBB affaibli : Alors que le Tournoi prive Bordeaux de ses cadres, Carlü Sadie et Tevita Tatafu rejoignent l’infirmerie. Le club girondin va devoir puiser dans ses ressources pour rester compétitif.

Mauvaise nouvelle pour l'Union Bordeaux Bègles : le pilier droit sud-africain Carlü Sadie voit sa saison s'achever prématurément en raison d'une blessure aux cervicales.

Arrivé en 2023 en provenance des Sharks, Sadie s'était rapidement imposé comme un élément clé de la première ligne girondine. Sa puissance en mêlée et son impact dans le jeu courant manqueront cruellement à l'UBB dans sa quête de titres cette saison.

Sadie, un pilier essentiel sur le flanc

Son arrivée avait renforcé le pack bordelais, apportant une stabilité précieuse en mêlée fermée. Selon les informations de Sud Ouest, sa saison est d'ores et déjà terminée.

Il ne devrait d'ailleurs plus porter les couleurs de Bordeaux puisqu'il est en partance pour les Bulls à la fin de la saison. Et comme si cela ne suffisait pas, l'UBB devra également se passer des services de Tevita Tatafu.

Le troisième ligne, victime d'une entorse à la cheville, sera éloigné des terrains pour une durée estimée entre six et huit semaines. Son absence affaiblit encore un peu plus l'effectif bordelais, déjà privé de plusieurs internationaux retenus pour le Tournoi des Six Nations.

Une profondeur d'effectif mise à l'épreuve

Ces absences simultanées vont tester la profondeur d'effectif de l'UBB. Les jeunes pousses et les joueurs moins expérimentés devront saisir cette opportunité pour se montrer à la hauteur des attentes.

Le staff technique devra faire preuve de créativité pour compenser ces pertes et maintenir le cap. Pour rappel, Penaud, Bielle-Biarrey, Moefana ou encore Jalibert, Lucu et Depoortère, pour ne citer qu'eux, sont avec le XV de France.

Les prochains matchs s'annoncent cruciaux, et chaque voix comptera pour porter l'équipe vers la victoire. Pour l'heure, le Top 14 en pause en raison des deux premières journées du Tournoi. Les hostilités reprendront le 15 février avec la 16e journée et un déplacement Bayonne pour les Girondins.

Malgré ces coups du sort, l'UBB a déjà prouvé par le passé sa capacité à surmonter les obstacles. La détermination et la solidarité seront les maîtres mots pour aborder les défis à venir.