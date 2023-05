RUGBY. Top 14. Entre Toulon et la sélection, Dan Biggar a fait son choix

Dan Biggar figure dans la liste de Warren Gatland pour préparer la Coupe du monde. Mais l'ouvreur préfère rester à Toulon pour terminer sa saison avec le RCT.

Bonne nouvelle pour Toulon et ses supporters. L'ouvreur international gallois Dan Biggar va bel et bien terminer la saison avec le RCT. Il aurait pu partir plus tôt car ce dernier a été convoqué par le sélectionneur du pays de Galles, Warren Gatland, afin de préparer la prochaine Coupe du monde de rugby dès le 25 mai prochain. L'ouvreur fait d'abord passer Toulon avant sa sélection nationale.

Un choix différent de l'arrière gallois, Leigh Halfpenny qui en 2017, avait manqué la finale du Top 14 pour aller avec les Lions britanniques. Alors meilleur réalisateur du championnat à l'époque, cette décision avait fait beaucoup parler.

"Pour le moment je suis concentré sur Toulon"

Arrivé du côté de la Rade en décembre 2022, Dan Biggar est aujourd'hui un élément clé de cette équipe toulonnaise. Ses bonnes performances lui ont valu d'être appelé par Warren Gatland pour préparer la Coupe du monde 2023. Mais l'ancien des Harlequins a annoncé sur RCT Play qu'il préférait se tourner sur la fin de saison avec le RCT : "Je vais rester à Toulon jusqu'au 17 juin j'espère (date de la finale de Top 14). Après la saison, je vais me reposer avant de préparer la Coupe du monde avec le pays de Galles. Mais pour le moment, la réception de La Rochelle est très importante pour moi et le club. Après ça, il y aura le match face Racing 92, la finale de Challenge Cup, et celui contre l'Union Bordeaux-Bègles. Pour le moment, je suis concentré avec Toulon".

Dan Biggar a donc quelques matchs encore pour terminer cette saison en beauté avec Toulon, et il s'inspire d'un des chouchous de Mayol.

Avec notre partenaire @MaRegionSud, Dan Biggar revient sur le retour de Jonny Wilkinson à Toulon lors du #HOFRCT et son impact sur les N°10 du RCT ⭐

Une admiration pour Jonny Wilkinson

En parallèle, l'ouvreur Dan Biggar est aussi revenu sur la séance d'entraînement qu'il a faite avec la légende Jonny Wilkinson. "J’adore Jonny Wilkinson, c’est un très bon mec. Il a été incroyable pour le RCT. C’était super pour moi de le rencontrer, de s’entraîner avec lui. Il parlait parfaitement français et c’est pour quoi je veux parler le français aussi. Jonny est un grand professionnel. Intronisé au Hall of Fame de Toulon il y a 3 semaines, Wilko a pu partager toute son expérience avec les joueurs de Toulon, pour le plus grand plaisir de Dan Biggar.