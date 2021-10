Top 14. COMPOSITIONS. Le Racing avec Fickou/Vakatawa face à Pollard et Darmon pour Montpellier !

Après sa victoire sur la pelouse du RCT, le Racing voudra confirmer sa bonne forme face à un MHR en proie au doute après son revers face à l'ASM.

Comptabilisant une dizaine de blessés avant ce match, le staff du Racing a dû faire comme il pouvait à certains postes, et notamment en troisième ligne. En effet, avec les blessures de Chouzenoux et Sanconnie, ainsi que le départ de Joseph à Pau, Laurent Travers a décidé d'aligner le jeune Hemery. Des changements obligatoires, se jumelant tout de même à une base très solide, composée de Tanga, Diallo, Vakatawa ou encore Beale. À la mêlée, Le Garrec a été préféré à Machenaud pour ce match, tandis que Fickou portera le brassard de capitaine. Le Roux et Teddy Thomas sont encore trop justes pour cette rencontre. Russell sera sur le banc.

Racing 92 1 Kolingar 2 Le Guen 3 Colombe 4 Jones 5 Palu 6 Hemery 8 Tanga 7 Diallo 9 Le Garrec 10 Gibert 11 Imhoff 12 Fickou (cap) 13 Vakatawa 14 Taofifenua 15 Beale 16 Maïau 17 Gogichashvili 18 Moreaux 19 Baudonne



20 Machenaud 21 Russell 22 Chavancy 23 Khairashvili

De son côté, le MHR se rend à la U Arena en plein doute, après sa défaite sur le fil face à Clermont la semaine dernière. Pour rattraper cette mauvaise performance, le staff de Montpellier a donc aligné la grosse équipe pour ce déplacement. En effet, Bouthier, Rattez, Garbisi, Reinach, Mercer ou encore Willemse seront titulaires ce samedi. Un XV de départ solide, avec notamment Pollard au centre, qui pourra également s'appuyer sur un banc compact, avec notamment Maurouard, Forletta, Chalureau. Yacouba Camara sera le capitaine du jour, et tentera d'emmener les siens vers une victoire précieuse sur la pelouse du Racing.