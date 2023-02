TOP 14. COMPOSITION. Le RCT avec du (TRÈS) lourd, retour de Jaminet pour Toulouse

Ce samedi, le Stade Toulousain se déplace à Marseille pour affronter Toulon en Top 14. découvrez la composition des deux équipes.

TOP 14. Jaminet, Capuozzo... Quelle équipe pour Toulouse face à Toulon ?Samedi soir, dans un stade Vélodrome de Marseille bouillant, le Stade Toulousain affrontera le RCT. Premiers du Top 14, les hommes d'Ugo Mola seront privés de nombreux cadres, comme notamment Dupont, Marchand, Baille, Ntamack et Flament. En revanche, les joueurs de la Ville Rose pourront compter sur le retour de Melvyn Jaminet et François Cros, tous deux libérés par le staff des Bleus. Ils seront d'ailleurs titulaires, tout comme le géant Meafou. À la charnière, Graou accompagnera l'Argentin Mallia, tandis que Roumat occupera le poste de troisième ligne centre. Sur le banc, Youyoutte, en pourparlers avec Toulon, sera présent, à l'instar d'Elstadt et de Ntamack.

Toulouse 1 Ainu'u 2 Cramont 3 Aldegheri 4 Arnold 5 Meafou 6 Placines (cap) 8 Roumat 7 Cros 9 Graou 10 Mallia 11 Lebel 12 Chocobares 13 Barassi 14 Retière 15 Jaminet 16 Boubila 17 Reilhes 18 Youyoutte 19 Elstadt



20 T. Ntamack 21 Page-Relo 22 Guitoune 23 Merkler

Côté toulonnais, Charles Ollivon est retenu avec le 15 de France. En revanche, Baubigny a fait son retour cette semaine, et sera d'ailleurs titulaire au poste de talonneur. Les facteurs X Kolbe et Waisea débuteront également, tandis que l'expérimenté Sinzelle sera sur le banc. Pour le reste, c'est du classique chez les locaux : Parisse sera entouré d'Isa et de Du Preez en troisième ligne, tandis que Serin et West formeront la charnière varoise. Une rencontre choc donc, que le RCT est dans l'obligation de gagner, afin de ne pas perdre trop de terrain dans la course au Top 6. Les coéquipiers d'Alainu'uese devront néanmoins se méfier des Toulousains, qui n'auront rien à perdre samedi soir.

Toulon 1 Priso 2 Baubigny 3 Setiano 4 Rebbadj 5 Alainu'uese 6 Du Preez 8 Parisse 7 Isa 9 Serin 10 West 11 Wainiqolo 12 Paia'aua 13 Waisea 14 Kolbe 15 Luc 16 Etrillard 17 Devaux 18 Warion 19 Halagahu



20 Le Corvec 21 Danglot 22 Sinzelle 23 Brookes