TOP 14. ''Comme ça tu n’es pas champion !'', Urios dévoile le défi de l’ASM face à Montpellier

Clermont veut clôturer 2024 en beauté ! Face à Montpellier, l’ASM doit surmonter la fatigue mentale des fêtes pour retrouver la victoire et s’offrir un succès important devant un Michelin comble.

Après deux déplacements encourageants mais frustrants au Leinster puis à La Rochelle, les Clermontois retrouvent leur antre du Michelin ce samedi pour affronter le MHR. Face à un adversaire en quête de points, Christophe Urios et ses hommes entendent bien terminer l’année sur une note positive, portée par un stade à guichets fermés.

Un contexte mental à gérer après Noël

Entre Noël et le jour de l'An, Christophe Urios pointe un défi de taille via le site officiel de l'ASM : mobiliser ses joueurs dans un contexte peu propice à la concentration. « La difficulté, elle n’est pas rugbystique, elle est mentale ! Il va falloir vite se redurcir, retrouver l’envie d’aller au combat », prévient le manager de l’ASM.

Nous ressortons de deux bons matchs mais ce sont deux rencontres où nous ramenons un point sur 10… Comme ça tu n’es pas champion !

Aidés par le soutien massif du public, les Jaunards devront rapidement faire abstraction des festivités pour rivaliser avec une équipe montpelliéraine qui jouera crânement sa chance.

Bien qu'irréguliers, les Montpelliérains avancent avec l'envie et détermination cette saison. Sébastien Bézy en est conscient : « C’est une équipe très solide, avec des avants très forts dans le jeu au sol et qui met beaucoup de pied. Si on n’est pas prêt mentalement, cela risque d’être très compliqué. » Après trois succès de rang toutes compétitions confondues, le MHR ne viendra pas en touriste et pourrait poser de gros problèmes aux locaux.

Retrouver la victoire, une nécessité pour l’ASM

Malgré les progrès affichés en déplacement sur la pelouse du Leinster puis face au Stade Rochelais, Clermont reste malgré tout sur deux défaites. « Si on n’arrive pas à gagner demain, tout cela n’aura servi à rien », assène Bézy. L’objectif est clair : capitaliser sur la ferveur d’un Michelin rempli pour renouer avec le succès. « Depuis le début de la saison, l’engagement est total. C’est ça que les gens viennent voir », insiste Urios.

Pour Sacha Lotrian, ce retour à domicile doit être une nouvelle étape dans la reconquête du public : « Demain, le public répondra présent : à nous d’être sur la même page. » Avec un combat annoncé âpre et disputé, il faudra montrer du caractère pour offrir une victoire aux supporters clermontois.

Face à une équipe montpelliéraine déterminée et après deux prestations prometteuses mais incomplètes, l’ASM est à un tournant de sa saison. Ce duel au Michelin pourrait bien être un moment charnière pour continuer à rêver des sommets en Top 14. Rendez-vous samedi pour un match qui s’annonce intense et engagé.