Top 14. ‘C’est le seul club avec une vraie identité de club’ : l’analyse percutante d’Urios sur le Stade Toulousain

Le Stade Toulousain, locomotive du rugby français ? Christophe Urios salue leur réussite mais rappelle que tout n'est pas gravé dans le marbre. Analyse d'un modèle qui inspire… et agace.

Dans une récente interview accordée à RMC, l’entraîneur de l’ASM, Christophe Urios, a livré son analyse sans filtre sur la domination actuelle du Stade Toulousain.

C’est le seul club en France qui a une vraie identité de club.

Fidèle à son style direct et imagé, l’ancien manager de l’UBB n’a pas manqué de saluer le travail réalisé par les Rouge et Noir, tout en rappelant que leur réussite ne doit pas être une excuse pour baisser les bras.

Le Stade Toulousain, une source d'inspiration pour tous

Pour Urios, le Stade Toulousain est indéniablement une "locomotive" du rugby français. "Alors à suivre ou pas ? Chacun fait comme il veut", nuance-t-il toutefois. Il reconnaît que cette domination repose avant tout sur un travail de longue haleine, notamment en matière de formation : "Ils ont beaucoup de jeunes joueurs très bons. C’est le fruit d’un travail de longue haleine, d'une identité, d'un concept, qui est tout à leur honneur." Avec un effectif pléthorique et une structure solide, Toulouse incarne, selon lui, un modèle à la fois inspirant et redoutable.

Toulouse, un exemple... mais pas intouchable

Christophe Urios ne cache pas son admiration pour la capacité du Stade Toulousain à se réinventer. Il rappelle que les Rouge et Noir ont connu des périodes difficiles, notamment entre 2015 et 2019 : "Ils étaient au fond de la gamelle quand même et ils ont su se relever." Une résilience qui force le respect, d’autant plus qu’elle s’est traduite par des titres et une qualité de jeu unanimement saluée. "Plutôt que de dire ‘Put***, ça fait chier que Toulouse gagne tout’, le challenge, c’est de les faire tomber", assène Urios, toujours prêt à relever les défis.

Une identité forte, mais pas une suprématie éternelle

Si Urios encense le Stade Toulousain pour son identité unique en France, il ne manque pas de rappeler que cette réussite n’est pas le fruit du hasard, ni une vérité absolue : "Alors oui, des fois, il faut leur dire des trucs quand même ! Ils n’ont pas inventé le rugby ! C’est un peu comme quand tu parles du vin à Bordeaux, mais il y a quand même de la place pour les autres !" Une manière de rappeler que chaque club, même avec des moyens qui ne sont pas ceux du Stade, peut trouver sa voie en s’inspirant des meilleurs.

Un appel à l’action pour Clermont

Pour Clermont et les autres clubs, Urios voit dans cette domination une opportunité de progression. "Nous n’avons pas les mêmes moyens, pas les mêmes structures, pas le même paysage, mais dans tous les cas, c’est un beau challenge", confie-t-il. L’entraîneur clermontois invite ainsi à dépasser les frustrations pour bâtir des fondations solides, à l’image de ce qu’a fait Toulouse. Une vision positive qui résonnera auprès de tous ceux qui cherchent à rivaliser avec les leaders du championnat.

Entre hommage et défi, les propos de Christophe Urios rappellent qu’admirer les meilleurs ne signifie pas les accepter comme invincibles. Et comme il le souligne si bien, "il y a de la place pour les autres" – à condition de s’en donner les moyens. Clermont et les autres clubs sont prévenus : la locomotive toulousaine est un modèle, mais rien n’empêche de la rattraper… ou de la dépasser.