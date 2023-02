TOP 14. ''C’est juste ma cabine qu’ils ne voulaient plus voir’' Urios chaud bouillant avant UBB-Clermont

Dimanche soir, l’ancien club d’Urios, l’UBB, reçoit sa nouvelle équipe, Clermont, en Top 14. Des retrouvailles qui s’annoncent explosives…

Top 14. RUGBY. Christophe Urios l’avoue, son départ de l’UBB est ‘‘forcément un échec’’Dimanche soir, en clôture de la 18ème journée de Top 14, l’UBB reçoit Clermont, dans l’un des chocs de ce week-end. Une affiche alléchante, saupoudrée par un arrière goût de revanche. Car comme vous l’aurez deviné, cette rencontre, au-delà de compter pour la course aux phases finales, sera également le retour de Christophe Urios à Bordeaux, quelques mois seulement après son licenciement. Des retrouvailles qui s’annoncent tendues, d’autant que l’entraîneur de l’ASM a décidé de livrer une interview au Midi Olympique, juste avant ce match. Et si l’ancien manager de Castres n’a pas hésité à remercier le club de Bordeaux, ce dernier ne s’est en revanche pas fait prier pour dire ce qu’il pensait de sa fin d’aventure girondine : ''Je ne vais pas dire de mal de Bordeaux. Je sais exactement ce qu’il s’est passé. Je me suis régalé pendant trois ans. Bordeaux faisait partie des clubs que je voulais entraîner. Mais j’ai senti, à partir de la fin de saison dernière, que des choses se cassaient petit à petit… Comme on a perdu la demi-finale, on n’a pas avancé. Et au retour des vacances, ce n’était pas pareil. Certaines choses m’ont marqué lors de la préparation. J’ai senti que ça allait mal se terminer''. Une fin de saison dernière qui s'est terminée en eau de boudin, et notamment avec les joueurs, où le dialogue ne passait plus. On se souvient des épisodes avec Matthieu Jalibert, ou encore avec Cameron Woki (parti cet été au Racing 92).

Selon lui, seuls ses adjoints Frédéric Charrier et Julien Laïrle l'ont soutenu jusqu'au bout, que ce soit face à la direction ou aux joueurs : ''Ils ont fait front, face aux joueurs, ils n’ont pas écouté certains qui voulaient tout changer du jour au lendemain. Ils ont gardé ce qu’on faisait parce qu’ils y croyaient, et parce qu’on l’a fait ensemble. Et maintenant, ces mêmes joueurs disent qu’ils y croient. En fait, c’est juste ma cabine qu’ils ne voulaient plus voir ! Mais ce n’est pas grave, parce qu’ils vont la voir dimanche''. Vous l'aurez compris, Christophe Urios reste un peu remonté, vis-à-vis de la fin de son histoire avec Bordeaux. De quoi annoncer la couleur pour dimanche, dans une rencontre où les deux équipes voudront prendre le dessus sur l'autre, après le match nul en début de saison. Reste à voir donc quelle formation sera la plus efficace. Rappelons qu'actuellement, l'UBB et Clermont ne sont pas en position favorable au classement : les Girondins sont 7èmes (40 points), tandis que l'ASM se place au 10ème rang (36 points), derrière le MHR et Toulon. Autrement dit, malheur au perdant, qui perdra encore des points dans la course au Top 6...

