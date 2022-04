Top 14.''C'est facile de critiquer depuis son canapé'', lance Alo-Emile aux supporters de Paris

Après la lourde et historique défaite de son équipe au Racing 92 dans le derby (53-20), Paul Alo-Emile n'a pas apprécié la gronde de certains. Et l'a fait savoir.

Joueur très apprécié par les supporters du Stade Français, irréprochable depuis son arrivée dans les travées du stade Jean Bouin, Paul Alo-Emile s'est, cette fois-ci, attiré quelques critiques des suiveurs du club parisien. Et pour cause, le pilier samoan a posté un message sur les réseaux sociaux après la défaite de sa formation face au Racing 92 ce dimanche (53-20). Ce dernier n'a pas apprécié les quelques réactions virulentes après ce lourd revers et l'a fait savoir : ''Beaucoup d'experts donnent leur avis, en supposant qu'ils pourraient faire mieux que nous. C'est trop facile de critiquer depuis son canapé.'' Avant de citer Théodore Roosevelt : ''Ce n'est pas la critique qui compte''. En réponse à un supporter, ce dernier s'est dit ''être rabaissé par des gens qui nous traitent de ''lâches'' et de ''déloyaux''. Oui, les gens ont le droit d'avoir leurs propres opinions, mais je suis ici pour défendre mon équipe''.

A lot of experts coming out with their opinions, assuming they could do what we do. It’s too easy to critique from the couch. Look up Theodore Roosevelt - It is not the critic who counts 👍 — Paul Alo-Emile (@PaulAloEmile) April 4, 2022

Paul Alo-Emile s'est dans la foulée fait reprendre par quelques supporters, mécontents des résultats actuels du club de la capitale : ''On vous critique depuis les tribunes aussi, en payant nos places, notre déplacement, parking, etc. Assumez votre statut de joueur professionnel.'' Ou encore : ''J'ai un immense respect pour toi. J'ai une immense affection pour toi, pour ton poste. Mais là tu dérailles. Remettez vous en question à commencer par toi. Vous êtes des privilégiés les mecs. Je t'invite à passer une journée avec moi au travail quand tu veux''.

D'autres se sont montrés moins virulents, mais ont tout de même fait part de leur frustration au pilier de 30 ans. Si bien que ce dernier, a tenu à revenir sur ses propos ce mardi sur son compte Twitter : ''Si nos supporters se sont sentis insultés par mes paroles d'hier, alors je suis désolé. Si vous me connaissez en tant que représentant de ce club et en tant qu'homme, vous sauriez à quel point j'apprécie nos supporters [...] Je suis l'un des derniers à rester sur le terrain à remercier les supporters ou à m'excuser pour une mauvaise performance. Je maintiens mes commentaires aux côtés de mon équipe et je ne laisse pas passer les commentaires négatifs et non constructifs, surtout par ceux qui ne soutiennent pas l'équipe et aiment juste être destructeurs [...] Mes intentions n'étaient pas de blesser nos supporters mais de vouloir que nous réussissions''. Le Stade Français est actuellement onzième de Top 14, et cherchera à sauver sa saison lors du huitième de finale de Coupe d'Europe (aller-retour) face au Racing.

