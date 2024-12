TOP 14. ''Certains me qualifient de magicien'' : Seuteni, l’enchanteur du Stade Rochelais

Le centre Ulupano Seuteni brille cette saison sous le maillot rochelais. Au micro de Rugbyrama, coéquipiers et entraineurs sont dytirambiques à son sujet.

"Certains me qualifient de magicien, vous dites ? Oh… Je ne sais pas (rires)." Si Ulupano Junior Seuteni esquive modestement les compliments, ses performances, elles, parlent pour lui. Le trois-quarts centre samoan de La Rochelle, souvent discret en début de saison, affiche une forme étincelante depuis cet automne. Et c’est bien tout le Stade Rochelais qui en profite.

Après avoir passé ses deux premières saisons à monter en puissance jusqu’au printemps, Seuteni a décidé de changer la donne. "Il commence à se faire un nom (rires)", s’amusait Grégory Alldritt mi-décembre, après une démonstration de son coéquipier face à Bristol en Champions Cup. Percutant, imprévisible, et terriblement efficace : voilà le Seuteni version 2024.

Un "facteur X" bien géré

Cette montée en régime n’est pas le fruit du hasard. L’entraîneur des trois-quarts, Rémi Talès, souligne une meilleure gestion de l’effectif cette saison : "Il sortait de saisons où il était beaucoup utilisé. Là, on a un peu plus de turnover, et il peut jouer à 100%. Quand "UJ" est comme ça, il amène tout le monde avec lui."

Son partenaire Jules Favre confirme : "Avec ses courses et ses appuis, il casse les plaquages et débloque toutes les situations ! C’est vrai que de l’avoir tôt en forme, c’est cool. Et il a pris un mois de vacances en Australie en octobre (rires), ça l’a bien aidé à enchaîner."

Autre nouveauté cette année : l’entente explosive avec Teddy Thomas au centre. "Avant, on avait Raymond (Rhule) qui jouait aussi à l’aile. Maintenant, avec Teddy, "UJ" sait qu’il y a quelqu’un derrière lui. Ça change tout."

Un mois de janvier sous pression

Après une défaite inquiétante à Perpignan, La Rochelle attaque un mois de janvier crucial avec la réception de Toulouse, un déplacement à Toulon, et un choc européen contre le Leinster. Tous les regards seront tournés vers Seuteni, le "facteur X" des Maritimes, dont le staff espère qu’il continuera sur cette lancée.

"Quand "UJ" est en pleine possession de ses moyens, je ne vais pas vous mentir, je suis un meilleur entraîneur (sourire)", confie Rémi Talès. Avec son style élégant et ses "tours de passe-passe" bien gardés, le centre samoan est devenu l’un des hommes forts du collectif rochelais, capable de transformer une situation banale en occasion d'essai.