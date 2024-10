TOP 14. Ce cadre de l'UBB préfère se reposer plutôt que de représenter son pays, son sélectionneur furax

Gregor Townsend, le sélectionneur de l’Ecosse, reproche à Jonny Gray de préférer se reposer plutôt que de jouer la tournée de novembre avec sa sélection.

Gregor Townsend, sélectionneur de l’Écosse, est très énervé. Cette fois, c'est Jonny Gray qui est dans son viseur. Revenu à la compétition après une grave blessure au genou, le deuxième ligne a décidé, avec l’Union Bordeaux-Bègles, de s’accorder un peu de répit... et ça, ça ne passe pas pour le sélectionneur écossais.

"Je suis en colère et déçu"

Pour Townsend, c'est clair : Jonny Gray avait une place dans le groupe pour les tests de novembre. Après 18 mois d’absence, il a bien repris avec l’UBB, enchaînant match après match, et selon le coach écossais, il n’y avait aucune raison de le priver de la tournée de novembre.

Mais voilà, Yannick Bru et le joueur ont décidé qu'un peu de repos ne ferait pas de mal. Townsend, frustré, s’est confié à la BBC :

"Il est revenu d'une blessure très sérieuse et a manqué quasiment dix-huit mois. Mais il a joué tous les matchs de Bordeaux cette saison (dont cinq comme titulaire). Et il a bien joué, même dans les chocs. Il aurait vraiment été dans la discussion non seulement pour être dans le groupe, mais dans les 23 pour le jour du match. Donc c'est décevant : Bordeaux et Jonny pensent que la meilleure chose pour lui est de se reposer après deux mois de rugby, malgré sa longue période "off"."

RUGBY. TOP 14. Jonny Gray explose déjà les compteurs et fait taire les sceptiques en 4 matchs avec l'UBB

Le sélectionneur écossais est attristé de cette situation : "Je suis en colère et déçu. Bordeaux pense peut-être qu’il a besoin de repos, mais avait-il vraiment besoin de disputer tous ces matchs consécutifs ?", se demande le coach écossais, toujours au micro de la BBC.

Le calendrier écossais

Pour l’Écosse, la série de tests commence le 2 novembre contre les Fidji (un match qui, de toute façon, ne tombe pas dans la fenêtre internationale). Ensuite, des affrontements plus costauds : l'Afrique du Sud, le Portugal, et enfin l’Australie. Et si Gray avait pris quelques jours pour recharger les batteries, il aurait pu postuler pour ces rencontres-là. Mais, visiblement, le plan "repos" a pris le dessus.

Côté écossais, c’est donc une opportunité pour d’autres. "Jonny aurait très bien pu s’intégrer dans notre groupe, mais c’est désormais une chance pour d’autres joueurs", conclut Townsend, qui doit maintenant se tourner vers un groupe de 45 joueurs, sans Jonny Gray, mais avec des nouvelles têtes.

Les frères Tuipulotu et un groupe costaud

Dans ce groupe, on retrouve quelques surprises, notamment la présence de Mosese Tuipulotu, le petit frère de Sione, qui sera le capitaine de la sélection. C'est donc une belle réunion de famille pour les Tuipulotu.

Parmi les habitués, Finn Russell et Rory Darge deviennent vice-capitaines, tandis que des stars comme Darcy Graham ou Zander Fagerson sont bien présentes. Malheureusement, des cadres comme Sam Skinner, Cameron Redpath et Kyle Steyn manqueront à l’appel pour cause de blessures. D'autres, comme Ben White et Blair Kinghorn, joueront les prolongations avec leurs clubs respectifs avant de rejoindre le groupe.

Gregor Townsend a peut-être perdu Jonny Gray pour cette tournée, mais il peut compter sur un groupe solide, prêt à performer cet automne.

L’Écosse se prépare pour un gros mois de novembre, même si Gregor Townsend aurait préféré voir Jonny Gray avec ses compatriotes plutôt qu’au repos. Le sélectionneur espère désormais que les jeunes talents sauront saisir leur chance et montrer que l'Écosse peut avancer, même sans certains de ses cadres.