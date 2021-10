Top 14. Biarritz. Ruffenach gravement blessé, Bastien Soury arrive en renfort !

Tandis que le Biarritz Olympique fait face à une pénurie au poste de talonneur, un joueur du RCT devrait déposer ses valises chez le promu.

La poisse pour le BO ! Déjà privé de Peyresblanques et Da Ros, tous les deux blessés, Biarritz a perdu ce week-end Romain Ruffenach, son dernier talonneur professionnel. Souffrant d’une rupture du ligament croisé antérieur d’un genou, le natif de Tours sera écarté des terrains pendant plusieurs mois. Avec trois blessés au poste, le promu ne peut désormais plus compter que sur ces espoirs, et notamment Clément Renaud, rentré en jeu face à Toulouse. Pour pallier à ce gros problème, les dirigeants du BO voulaient, avant même la blessure de Ruffenach, engager un joker médical à ce poste. Une envie que Shaun Sowerby lui-même a confirmé à l'issue de la rencontre entre son équipe et le Stade Toulousain : "Depuis une quinzaine de jours, la direction, les personnes concernées sont à la recherche d'un renfort".

Et selon les informations du Midi Olympique, le BO semble avoir trouvé l'homme qu'il lui faut ! En effet, le Toulonnais Baptiste Soury devrait arriver dans les prochaines heures du côté d'Aguilera. Le talonneur de 26 ans serait une très bonne recrue pour le Biarritz Olympique, qui pourra compter sur l'expérience de ce dernier lors de matchs couperets. Si l'information n'est pas encore officielle, il est fort probable qu'elle se vérifie, d'autant plus que le Toulonnais a très peu été utilisé par Patrice Collazo en ce début de saison (1 seule feuille de match).

Un renfort de taille donc, pour un Biarritz Olympique auteur d'un début de saison plus que satisfaisant. À voir si Soury sera dans le groupe qui affrontera ce samedi le LOU, pour le compte de la 6ème journée de championnat.