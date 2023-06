TOP 14. Édito. Après une saison inattendue, le Stade Français Paris a la gueule de bois

Ce samedi 3 juin, le Stade Français Paris a échoué dès la première marche face au Racing 92 dans sa course au titre.

Ils avaient tous les ingrédients pour sabrer le champagne, ils finissent avec une migraine sans passer par les festivités. Ce samedi 3 juin au stade Jean-Bouin, tout semblait pourtant être en place. Face au Parc des Princes, dont les hôtes ont obligé les rugbymen à venir en début d’après-midi, une folle après-midi de rugby s’annonçait. Le public était venu en nombre, l’affiche “derbystique” pouvait difficilement être plus belle, les joueurs de qualité pullulaient de part et d'autre, etc. Pourtant, le Stade Français, tellement solide durant la saison régulière, s’est effondré dans son salon, avec ses propres paillettes de la main de son voisin ciel et blanc. Score final : 20 à 33.

Le rouge de Kremer, la mêlée de Paris, le presque flop du Racing, le barrage a passionné les supporters sur TwitterUne énigme inattendue dont le mystère trouve une réponse : une entame catastrophique avec un carton rouge et deux essais concédés en 20 minutes. Après le match, certains acteurs du match n’ont pas tremblé dans leur prise de parole. À l’image de Mathieu Hirigoyen qui détaille une entame catastrophique dans des propos rapportés par L’Équipe : “Ce carton rouge nous fait mal (Carlos Kremer, 5e minute). On a fait la pire entame possible. Ce qu’il s’est passé, c'est le pire truc qui puisse nous arriver.[...] On voulait vivre un rêve et jouer cette demi-finale à Saint-Sébastien. On fait un gros match, mais on le perd. Il y a énormément de déception.” D’un autre côté, Gonzalo Quesada fait vibrer ses cordes vocales et sa corde sensible en montrant toute la peine qu’il avait pour Kremer au micro de Canal + : “Je voulais qu’on gagne pour Marcos. C’est con, il va trop s’en vouloir. Il ne méritait pas ça.”

Après cette désillusion, le Stade Français conclut sa saison avec la tête basse. Longtemps présents dans le trio de tête du Top 14, les hommes de la capitale ont réalisé une fin de saison aux maux roses. Approximatifs, ils sont rapidement passés de prétendant aux demi-finales directes à la lutte pour un barrage à domicile. À l’image de leurs dernières saisons et de leur identité de jeu récente, les Stadistes ont constamment paru fébriles. Si le combat est souvent au rendez-vous, chaque accélération sur le pré amène à la panique et un cafouillage n’est jamais loin.

Peu importe le nombre de stars alignées dans la capitale, le constat reste le même : depuis le rachat du Stade Français par le Suisse Hans-Peter Wild, ils n’ont jamais atteint les demi-finales du Top 14. Pire encore, depuis le départ de Max Guazzini du club en 2011, les Soldats Roses n’ont disputé qu’une seule finale nationale (remportée en 2015), pour autant de demi-finales. Triste bilan pour le second club le plus titré de France.

