Top 14. Après le film, le Stade Toulousain sort sa nouvelle série intitulé ''Le Stade''

Les fans du Stade Toulousain et autres amoureux du rugby vont être gâtés avant Noël ! Le club rouge et noir a annoncé la sortie de la série "Le Stade" le 22 décembre sur Paramount+.

Après le succès du film "Le Stade", sorti en 2021 dans les cinémas de France, la nouvelle série, ayant le même titre d'ailleurs, verra le jour demain, le 22 décembre, avant les fêtes de Noël. L'année dernière, le film était revenu sur la saison 2020-2021, et le doublé historique des hommes d'Ugo Mola.

Pour ce nouveau format, la direction du club a décidé de partir sur des extraits datant des deux dernières saisons, avec des images exclusives du début de cette saison 2022-2023. La série retracera "l’aventure humaine de l’équipe de rugby du Stade Toulousain face au défi le plus ambitieux de son histoire. Malgré des adversaires coriaces, malgré les blessures, ces combattants déterminés se jettent dans l’arène pour décrocher leur 5e étoile de champion d’Europe et devenir le club européen le plus titré de l’histoire", comme l'a indiqué Paramount dans un communiqué. Évidemment, les deux titres de champion d'Europe et du bouclier de Brennus seront au cœur de cette série, mais d'autres séquences seront aussi au programme. Pour commencer, 4 épisodes seront accessibles, et une deuxième saison pourrait ensuite voir le jour, sûrement pour compléter les images de la saison 2022-2023. De plus, la série ne sera pas disponible au cinéma, comme l'an passé, mais sur une plateforme de streaming, nommé Paramount +.

D'ailleurs, c'est une exclusivité pour l'histoire de la plateforme américaine qui accueillera pour la première fois une production française. Cette dernière, méconnue en France, compte bien gagner des parts de marché sur les ogres que sont Netflix et Prime vidéo, et les supporters de Toulouse pourront regarder cette série contre un abonnement de 7,99€ par mois. Il est aussi possible de visionner les images via un abonnement Canal + Ciné série. Alors, si vous êtes en retard dans vos cadeaux de Noël, voici une petite idée qui pourrait faire plaisir aux amateurs de rugby !