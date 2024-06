TOP 14. Ambition et talent : 11 recrues à la Section Paloise pour une saison 2024/2025 ambitieuse

La Section Paloise affiche ses ambitions pour 2024-2025 avec 11 nouvelles recrues. L'équipe se renforce avec des talents jeunes et expérimentés.

Ce jeudi matin, la Section Paloise a officialisé ses 11 nouvelles recrues pour la saison 2024-2025. Aux côtés de Bernard Pontneau et Pierre Lahore, le manager Sébastien Piqueronies a présenté un recrutement ambitieux et stratégique, destiné à renforcer l’effectif des Vert et Blanc et à viser une qualification dans le top 6 du TOP 14.

Parmi les nouvelles recrues, le pilier de Clermont, Daniel Bibi-Biziwu, âgé de 22 ans, a signé jusqu’en 2027. Connu pour sa puissance et sa polyvalence, Daniel a exprimé sa confiance en ce projet qui valorise les jeunes joueurs et leur donne de nombreuses opportunités de jeu. Sébastien Piqueronies, qui connaît bien le joueur, a souligné son potentiel évolutif et sa capacité à renforcer le flanc gauche de la mêlée.

Vos matchs de Rugby Toulon/La Rochelle et UBB/Racing 92 à quelle heure et sur quelle chaîne ?L’expérience sera également au rendez-vous avec l’arrivée de Lekso Kaulashvili, 31 ans, en provenance de Bordeaux-Bègles. Ce pilier international JIFF apportera son savoir-faire sur les deux flancs de la mêlée. "Lekso va nous amener beaucoup d’expérience et aider à stabiliser notre pack avant", a déclaré Piqueronies.

La Section a également misé sur des profils en plein essor, comme Jon Zabala Arrieta, 27 ans, en provenance de Béziers. Avec ses 132 kg pour 1,90 m, il vient densifier le pack palois. Zabala a exprimé son enthousiasme pour rejoindre un club mythique qui correspond à ses valeurs de dynamisme et de combat.

Le recrutement en deuxième ligne s’est enrichi de Thomas Jolmes (ex-Bordeaux-Bègles) et Rémi Picquette (ex-La Rochelle), tous deux connus pour leur expertise en conquête et leur capacité à performer au plus haut niveau. "Ces joueurs vont densifier notre deuxième ligne, essentielle pour atteindre notre objectif ambitieux", a ajouté le manager palois.

Les meilleurs cotes avec notre partenaire Grenoble gagne de 1 à 7 points face à Montpellier x5,40 Voir sur UBB en tête à la pause et à la fin x1,50 Voir sur RCT/La Rochelle, 2e période avec le plus de points x1,86 Voir sur

En troisième ligne, Loïc Credoz, fort de ses années à Oyonnax, et Joel Kpoku, joueur polyvalent venant de Lyon, apporteront leur leadership et leur intensité. "Leur arrivée va homogénéiser notre troisième ligne, déjà le poumon brillant de notre jeu", a précisé Piqueronies.

Le recrutement ne s’arrête pas là : Olivier Klemenczak du Racing 92, Aymeric Luc de Toulon, et Aaron Grandidier-Nkanang de Brive viendront renforcer les lignes arrières avec leur talent et leur vitesse. "Ces joueurs vont apporter une profondeur essentielle à notre effectif, alignée avec notre style de jeu dynamique", a conclu Piqueronies.

Avec ce recrutement audacieux et bien réfléchi, la Section Paloise se prépare à une saison 2024-2025 sous le signe de l’ambition et de la constance. Les supporters peuvent s’attendre à voir un groupe soudé, prêt à tout donner pour atteindre les sommets du TOP 14. Notez que la prochaine saison pourrait démarrer sans le pilier Siate Tokolahi et de l'ailier Thomas Carol, blessés contre l'USAP.