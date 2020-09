Top 14 - 28 Millions d’euros de perte d’exploitation pour la Paris La Défense Arena

En raison de la pandémie de Covid-19, la demi-finale à la Paris La Défense Arena se jouera devant 1000 spectateurs. De nouvelles pertes financières pour l'enceinte.

Champions Cup - Teddy Thomas de retour avec le Racing pour défier les Saracens [COMPOSITION]Dans un communiqué de presse, le Racing 92 a annoncé que la demi-finale de Champions Cup face aux Saracens ce samedi sur la pelouse de la Paris La Défense Arena se jouera devant 1 000 spectateurs seulement. Une décision qui fait suite aux mesures prises par le gouvernement suite à la recrudescence de la Covid-19 dans certain département. Les billets supplémentaires vendus seront remboursés. Un manque à gagner qui vient s'ajouter aux pertes déjà importantes depuis le début du confinement. "À ce jour la perte d’exploitation de Paris La Défense Arena depuis le confinement se situe à environ 28 Millions d’euros", annonce le communiqué. Avec 5 000 supporters, les pertes étaient estimées à 85 000 et 90 000€ par match. Avec seulement 1 000 âmes dans le stade en configuration rugby, c'est 115 000 et 120 000€ par match. "Des pertes de plus en plus importantes pour une industrie reléguée au dernier rang des préoccupations de l’état." À huis clos, on se raproche des 150 000 euros de perte par rencontre. Champions Cup - Avantage Saracens en demie sur la pelouse du Racing 92 ?