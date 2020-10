Thierry Dusautoir face à 5 All Blacks pour le prix du meilleur joueur de la décennie

World Rugby a dévoilé les nominés en lice pour être élu meilleur joueur de la décennie. Thierry Dusautoir chez les hommes, Jessy Trémoulière chez les femmes.

Nous sommes en 2020, si vous ne l'aviez pas remarqué. Coronavirus, période de crise et le rugby ne va pas pour le mieux. World Rugby avait donc décidé de ne pas décerner de prix pour le meilleur joueur de l'année 2020 à cause du coronavirus et des saisons tronquées. Cependant, l'instance mondiale n'a pas oublié la décennie passée. Pour cela, ils ont lancé le prix du meilleur joueur et de la meilleure joueuse à XV sur la période 2010-2020. Et nos joueurs sont plutôt bien représentés !

Chez les hommes, Thierry Dusautoir fait partie des nominés. Il sera en concurrence avec cinq Néo-zélandais (Richie McCaw, Dan Carter, Kieran Read, Brodie Retallick et Beauden Barrett), ainsi que Jonathan Sexton et Pieter-Steph du Toit. Aucun Anglais n'a été retenu. L'ancien capitaine du XV de France et du Stade Toulousain a été nommé meilleur joueur de l'année 2011, et même s'il ne porte plus les crampons depuis 2017, Dusautoir a marqué une génération de rugbymen.

Du côté des féminines, l'arrière Jessy Trémoulière représente encore une fois les couleurs bleues en étant nominée face à 3 Néo-Zélandaises (Carla Hohepa, Portia Woodman, Kendra Cocksedge), 3 Anglaises (Michaela Staniford, Sarah Hunter, Emily Scarratt) et Magali Harvey, Canadienne.

Tout le monde pourra voter pour le joueur et la joueuse de l'année jusqu'au 25 octobre et les World Rugby Awards auront lieu le lundi 7 décembre prochain. D'autres prix seront décernés, comme à VII ou l'essai de la décennie en rugby à XV. Les jurys dévoileront également leur XV de la décennie féminin et masculin.

POUR VOTER, C'EST PAR ICI !