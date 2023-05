TFC X Stade Toulousain. Le 4e maillot “rouge et noir” du TFC va finalement sortir

De poisson d’avril à réalisation concrète par la suite, le 4e maillot du TFC, en rouge et noir en hommage au Stade Toulousain, va bel et bien sortir.

Cette fois-ci, ce n'est pas un poisson d’avril. Le Toulouse Football Club avait décidé, le week-end du 1er avril, de soutenir le Stade Toulousain pour son huitième de finale face aux Bulls de Pretoria en dévoilant leur quatrième maillot... tout en rouge et noir. Malheureusement, il s’agissait seulement d’une blague… Mais face à l’engouement des supporters, le TFC a déclaré que s’il y avait 3100 retweets, ils allaient officiellement sortir de nouveau maillot.

Et chose promise, chose due. Les supporters ont largement dépassé le nombre de retweets nécessaire pour la confection du maillot. Il sera en vente dès samedi à la boutique du TFC pour le dernier match au Stadium entre le TFC et l’AJA mais ce maillot n’a rien d’anodin.

𝗧𝗲́𝗙𝗲́𝗖𝗲́ 𝗶𝘀 𝗥𝗲𝗱



Vous les trouvez comment nos Violets en rugbymen ? D'ailleurs, vous les aligneriez à quels postes ?



Maillot disponible dès demain, à 10h00 en ligne et à 19h00 à la boutique du Stadium avant #TFCAJA. — Toulouse FC (@ToulouseFC) May 26, 2023

Le Stade Toulousain et le TFC, une véritable connexion



En effet, ce n'est pas la première fois cette saison que les deux clubs se lient. Le 31 août 2022, le TFC recevait le PSG pour la 5e journée de Ligue 1. Les hommes de Philippe Montanier avaient reçu les encouragements des joueurs du Stade Toulousain. Mais les Rouge et Noir étaient bel et bien présents dans le virage Brice, lieu où les Indians Tolosa, principal groupe de supporter des Violets, mettent l'ambiance au Stadium.

Parmi eux, Ntamack, Jelonch ou encore Baille n'ont pas cessé d'encourager le Téfécé en reprenant les chants des supporters pendant tout le match. Une ambiance qui n'a pas laissé le troisième ligne Alban Placines indifférent : "Je ne suis pas trop supporter de foot, mais je suis supporters des supporters. Il y avait une superbe ambiance et on a passé un très bon moment. Je pense aussi que ce sont des moments importants pour vivre des choses en dehors du rugby et tisser des liens."

"C'est la meilleure tribune du championnat"

Rodrigue Neti lui aussi avait bien profité de cette soirée. Le pilier du Stade a gardé un très bon souvenir de cette soirée de gala. Il a même repris le fameux chant des Indians Tolosa face à la presse : " C'est la meilleure tribune du championnat, le virage Brice qui chante Tolosa. Tous obsédés par la même idée : encourager les gars du TFC !".

Ugo Mola, l'entraîneur du Stade Toulousain était très heureux de voir ses joueurs prendre du bon temps et de sortir du quotidien rugbystique. "Je suis toujours étonné de ce groupe avec lequel je travaille au quotidien. Quand je vois qu'ils sont capables d'aller dans le kop d'un stade de football et de vivre la chose intensément. Ce sont des jeunes mecs qui vivent bien ensemble et j'ai la chance d'être, avec mon staff, à la tête de ça.

Une belle histoire d'amour est donc née entre les deux clubs d'une ville qui a la chance d'avoir ses deux clubs dans l'élite de leur sport. Mais à quand les joueurs du TFC à Ernest-Wallon pour encourager à leur tour les Rouge et Noir ? Par ailleurs, ce petit geste a fortement été apprécié par le Stade Toulousain.