SUPERSEVENS. Les dates de l'édition 2021 sont connues !

La LNR a communiqué les dates du prochain Supersevens ainsi que les lieux des trois différentes étapes qui se dérouleront durant le mois d'août. La finale aura lieu le 13 novembre.

C'est officiel, nous savons désormais où, quand et comment se déroulera le prochain Supersevens. Pour rappel l'an passé lors de la première édition de l'histoire, le Racing 92 avait triomphé dans son antre de la Paris la Défense Arena en s'imposant en finale face à la Section Paloise. Ce mardi, la LNR a donc communiqué sur le déroulement de la compétition de cette année.

Je suis allé voir pour vous... le Supersevens (et c'était dingue !)Il y aura donc trois étapes estivales qui se dérouleront les 14, 21 et 28 août respectivement à Aix-en-Provence, Toulouse et La Rochelle. Les trois vainqueurs de chaque étape ainsi que les cinq autres meilleurs du classement général auront dès lors rendez-vous de nouveau à la Paris la Défense Arena le 13 novembre, pour y disputer la grande finale. À l'issue de celle-ci sera donc désigné le nouveau champion de France. Concernant les équipes engagées, aucun changement par rapport à 2020. Les 14 clubs de Top 14 y prendront part, tout comme les Barbarians français (Babaas Sevens) et Monaco Rugby Sevens. Alors, qui pour succéder au Racing 92 ? Réponse d'ici quelques mois.