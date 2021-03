Super Rugby. World Rugby prête à signer un partenariat historique avec les franchises du Pacifique !

World Rugby va consacrer un soutien financier et administratif pour faciliter l’adhésion de deux équipes du Pacifique au Super Rugby à partir de 2022.

C'est une première historique ! Sous réserve de l'approbation du conseil d'administration de la fédération néo-zélandaise et des conditions à remplir, le Comité exécutif de World Rugby a approuvé un programme de financement annuel de 1,2 million de livres sterling (1,4 millions d'euros) afin de soutenir deux franchises du Pacifique, les Fijian Drua et les Moana Pasifika, pour un premier cycle de trois ans. Le but ? Que cela permette, à terme, d'intégrer ces deux formations au Super Rugby dès 2022, avec en ligne de mire l'objectif d'améliorer les performances des îles du Pacifique sur la scène internationale et d'offrir un véritable tremplin pour leurs meilleurs talents. Le financement étant un critère nécessaire aux négociations pour l'entrée en Super Rugby.

World Rugby de préciser que "cette décision s’inscrit dans le cadre des objectifs principaux du Plan Stratégique de l'instance, visant à élever le niveau de compétitivité du rugby dans le monde entier et plus particulièrement en vue des Coupes du Monde de Rugby hommes et femmes." De fait, si un tel soutient permettait au projet d'arriver à bien, les joueurs auraient l’occasion de rester vivre sur leur île natale tout en jouant au niveau professionnel. Ce qui pourrait inciter un plus grand nombre de garçons à sauter le pas et optimiser leur préparation pour jouer à un niveau international. Quand on sait à quel point les îles du Pacifique sont de véritables mines de talents, cela pourrait marquer le début d'un véritable tournant sur la planète rugby.

Depuis de nombreuses années, notre travail en coulisses en partenariat avec les Fidji, les Tonga, les Samoa et World Rugby a conduit à ce moment charnière. Nous sommes sur le point de franchir un palier qui, je ne pensais pas, aurait pu être possible. Cette éventualité de financement pour ces deux équipes est un grand coup de pouce pour nous aider à concrétiser un projet historique. - Hale T Pole, président de Pacific Rugby Players et ancien international tongien, via World Rugby

