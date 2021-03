Super Rugby. VIDÉO. Mo'unga fait le show et les Crusaders s'adjugent le choc face aux Blues (27 à 43)

Dans le choc entre les deux meilleurs franchises néo-zélandaises, les Crusaders ont frappé fort en allant tordre les Blues chez eux. Merci qui ? Merci Mo'unga.

Les Bleus ne vous ont pas assez fait vibré, vous ? Prenez votre dose hebdomadaire de Super Rugby alors, c'est cadeau. La nuit dernière, les Auckland Blues accueillaient les Crusaders, quadruples vainqueurs en titre, pour LE choc du SR Aotearoa. Les outsiders de la plus grande ville du pays ont-ils réussi à enfin faire tomber les cadors des contrées rurales de Christchurch ? Avant le match, nombre d'observateurs pensaient plus que jamais que oui, après des débuts de saison peu ou prou similaires pour les deux équipes. De notre côté, nous étions plus mesurés notamment du fait des présences de Tu'inuikafe et Tu'ungafasi sur le banc et de l'absence de Dalton Papalii en troisième ligne côté Blues. Le score final ? Un chassé-croisé de fou - comme d'habitude - pour une marque définitive de 27 à 43 ! Avions-nous raison ?

Au vrai, la décision est vraiment venue d'un homme : Richie Mo'unga. Le numéro 10 des Croisés a tout simplement survolé cette rencontre pourtant de très haut-niveau, en inscrivant 28 points, dont un essai et un sans-faute au pied. Toujours aussi juste dans sa conduite du jeu, dangereux sur ses prises de balle et inspiré, l'ouvreur aux 22 sélections a réalisé une nouvelle masterclass, qui clôt le débat sur l'actuel meilleur maestro de Nouvelle-Zélande d'après les médias locaux. Décisif à de nombreuses reprises, c'est notamment lui qui offrait la dernière réalisation du match à Sevu Reece, d'une sautée pleine au timing parfait. Lui aussi qui déposa Eklund et Plummer dans le fermé d'un combo cad-deb/feinte de chistera dont il a le secret sur son essai... Parce qu'il n'y a pas que Mo'unga dans la vie, Goodhue et Taylor côté rouge et noir ainsi que Gibson, Eklund et Sotutu sont également allés de leur banderille dans cette rencontre au terme de laquelle les Crusaders prennent plus que jamais la tête de l'Aotearoa. Et foncent inexorablement vers un 5ème titre consécutif. Géant !