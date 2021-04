Super ligue, Coupe du monde des clubs, le rugby d’après : science-fiction et réalité

À l'image du football, le rugby pourrait aussi s'engager sur le chemin des compétitions de clubs à haut rendement sportif et financier.

Depuis le début de semaine, la planète foot est en ébullition depuis la révélation du projet de Super Ligue européenne regroupant 12 des plus grands clubs de foot du vieux continent. Si on fait un parallèle avec le rugby et que l’on s’amuse à faire une projection sur les prochaines années (pas si lointaines d’ailleurs), le monde de l’ovalie est-il à l’abri d’une telle annexion par les grands clubs de France ou d’Angleterre, voire quelques provinces celtiques s’émancipant du joug de leurs fédérations respectives ? Essayons d’y voir un peu plus clair…



Le premier point à retenir qui est aussi l’objectif final, c’est le gain financier et une richesse accrue des grands clubs. L’américanisation du sport par la mise en place de franchises incontournables ne craignant plus le spectre de la descente et d’une systématisation automatique de leur qualification pour le tournoi des cadors est un luxe sur lequel fantasme beaucoup de nos présidents actuels. Certitudes de recettes supplémentaires, augmentation des hospitalités pour voir les meilleures équipes et les meilleurs joueurs. L’idée d’un tournoi mondial des clubs a déjà germé dans l’esprit des dirigeants de notre sport, ils ont fait tourner, à plein régime, le logiciel créatif d’une nouvelle compétition internationale rémunératrice et toujours plus attrayante. Rugby. Bouscatel favorable à une Coupe du Monde des ClubsUn fond d’investissement luxembourgeois CVC Capital Partners s’est offert pour plus de 400 millions d’euros 1/7e des parts de la compétition la plus ancienne du rugby mondial. Ce fonds d’investissement détient déjà des parts dans les championnats nationaux en Angleterre et dans le Pro 14 et cherche à investir dans le rugby sud-africain. On sait que les fonds d’investissement ne sont pas des mécènes et encore moins des philanthropes. Ce sont des actionnaires puisqu’un fonds d’investissement est aussi appelé fonds de placement. Et cet organisme détient un portefeuille d’actifs financiers (le tournoi, les différents championnats…) en multipropriété. Six Nations Rugby et CVC officialisent un partenariat stratégique à long termeLe but de cette opération est une recherche de la meilleure rentabilité, c’est capitaliste et vieux comme le monde. Si on pactise avec le diable, il faut s’attendre au pire. Le loup erre toujours à Wall-Street ou dans la City. On connait la règle du business des Anglo-Saxons : il est sans pitié pour les plus faibles, seul le gain financier est reconnu comme un Graal incontournable. Imaginons demain, un championnat où l’on retrouverait les 6 meilleurs clubs français et anglais, les 4 provinces irlandaises, Cardiff, les Scarletts et les Ospreys pour les Gallois, Édimbourg et Glasgow en Écosse, ça ferait le plein dans les stades tous les dimanches et les télés achèteraient le produit rubis sur l’ongle. On pourrait même rajouter 2 franchises sud-africaines, via les liens avec CVC Capital Partners, et on aurait même la possibilité de faire participer les Argentins des Jaguares, vu le nombre de Pumas jouant déjà en Europe.



On sait que dans notre rugby professionnel, l’argent est le nerf de la guerre, il est l’oxygène indispensable. Sans lui, c'est une mort assurée. Le basket avec l’Euroligue a déjà cédé aux sirènes de la ligue fermée. Le Football semble prendre le pas, le rugby me semble en route également. Je me trompe, peut-être, mais je n’en suis pas vraiment sûr et ce qui est certain, c'est que ce n’est plus de la science-fiction. Et vous qu’en pensez-vous, mon avis n’est pas une vérité certifiée, il en existe sûrement d’autres…