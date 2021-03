Six Nations Rugby et CVC officialisent un partenariat stratégique à long terme

Un partenariat stratégique à long terme a été conclu entre Six Nations Rugby et CVC Fund VII pour développer le Tournoi des Six Nations et les Internationaux d'automne.

A quelques jours du Crunch entre l'Angleterre et la France à Twickenham, Six Nations Rugby, l'organisme officiel organisateur des Championnats des Six Nations et des Internationaux d'automne a annoncé la signature d'un partenariat stratégique à long terme avec le fonds d'investissement CVC. Le communiqué officiel indique qu'aux termes de l'accord, le Fond VII de CVC (CVC Fund VII) investira jusqu'à 425 millions d'euros pour une part de 1/7ème dans Six Nations Rugby. Mais il avait été question du rachat de 14,3 % de la société gérant les droits commerciaux de la compétition centenaire. L'investissement sera versé aux six fédérations du Tournoi sur une période de cinq ans. "L’objectif du partenariat est d’investir dans la croissance et le développement du jeu, d’améliorer encore davantage le spectacle sportif qu’offrent tous les tournois, les équipes et les marques, et d’édifier les données, la technologie et des capacités commerciales plus avancées afin de soutenir ces plans ambitieux." Cela comprend bien évidemment le 6 Nations masculin, féminin mais aussi les U20 et la série de matchs de l'automne. Si CVC va apporter, outre son argent, "sa grande expérience dans le domaine du sport, ainsi que son réseau mondial", les Fédérations "resteront seuls responsables de toutes les questions sportives ainsi que du contrôle majoritaire des décisions commerciales."