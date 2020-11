Sommes-nous les seuls à ne plus avoir de sport amateur dans le monde ?

Le confinement a stoppé les compétitions amateures en France. Que se passe-t-il à l'étranger ?

On débute de ce deuxième confinement avec un arrêt des championnats amateurs en France. De la 4e série, à la Nationale, en passant par les compétitions loisirs, les amateurs de rugby ne pourront plus se présenter d'un côté ou de l'autre de la balustrade. Pour les professionnels, Pro D2, Top 14, Espoirs et Reichel, on ne verra plus que les joueurs sur le terrain. L'ensemble des matchs étant à huis clos. Et nos voisins ? Comment les autres pays se placent sur le sport, et plus précisément le rugby ?

Epicentre de l'épidémie, Wuhan, a vécu des jours sombres en début d'année 2020. Cependant, la situation sanitaire est loin derrière avec une nette amélioration pour la population locale. Le sport à Wuhan a pu reprendre dans de bonnes conditions et avec du public. La saison de football, par exemple, a été décalée de février à juillet, après avoir mis en place un confinement bien plus strict qu'en France. L'équipe de Wuhan a alors été bloqué en stage en Espagne, avant de revenir après une bataille avec les autorités sanitaires chinoises. Aujourd'hui, le club risque la relégation en deuxième division chinoise. Problème bien moindre.