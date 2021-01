Simplicité, efficacité : Toulon reste intouchable à la maison face au Stade Français [VIDÉO]

Le RC Toulon a fait chuter le Stade Français Paris dans un match à sens unique et maîtrisé. Point de bonus sur la rade !

C'était le match du dimanche soir avec un choc entre deux belles équipes de Top 14 : Toulon recevait le Stade Français Paris. Si le début de match est plutôt à l'avantage des Parisiens, ce sont finalement les Toulonnais qui prendront l'avantage pour ne plus le lâcher. Mais rien ne va côté Stade Français. Après un plaquage au niveau de la tête de Baptiste Serin, l'ouvreur argentin du Stade Français Nicolas Sanchez se voit expulsé d'un carton rouge à la 41e.

De là, les Parisiens ne seront plus les mêmes comme l'a déclaré leur entraîneur Gonzalo Quesada à L'Equipe : "Après le carton rouge, il n'y a plus de matchs [...] L'indiscipline fait partie des secteurs qui n'ont pas marché. J'ai trouvé l'arbitrage un peu sévère. La deuxième période à 14, on ne pouvait pas espérer beaucoup mieux mais les joueurs se sont battus". Le score final est lourd pour les Parisiens (35-13), mais Toulon a fait le travail et de belle manière avec un point de bonus offensif qui les maintient à la 3e place du classement.