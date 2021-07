SEVENS. JO. L'énorme exploit de l'Argentine qui sort l'ogre sud-africain malgré un carton rouge (14 à 19) !

C'est donc la journée des scénarii dingues côté Sevens, à Tokyo. Alors qu'un peu plus tôt dans la journée les Britanniques avaient réussi à renverser les Américains après avoir mené 21 à 0, les Argentins ont certainement fait encore plus fort en suivant. Menés 7 à 0 par les Blitzboks et surtout réduits à 6 après un carton rouge adressé à Revol pour un plaquage dangereux sur Selvyn Davids, les Sud-Américains ont quand même fait le coup !

