Saint Gaudens : l'autopsie confirme une anomalie cardiaque après la mort d'un rugbyman.

Dans le même temps, le père de Nicolas Chauvin, décédé en décembre 2018 suite à un plaquage, lance un appel.

Le monde du rugby est secoué par le décès de Peter Janicot. Deuxième-ligne de Saint-Gaudens, Peter a été victime d'un arrêt cardiaque après un plaquage régulier, réalisé au niveau des chevilles. Il n'avait que 30 ans.

Un rugbyman amateur meurt d'un arrêt cardiaque sur le terrain après un plaquageFrance Bleu Haute-Garonne rapporte les résultats de l'autopsie, réalisée ce lundi : c'est une insuffisance cardiaque innée qui est à l'origine du décès du rugbyman, et non pas un choc. "Il n'y aura donc pas de suite judiciaire à cette affaire", précise le média.

Le père de Nicolas Chauvin lance un appel

Dans les colonnes du Parisien, Philippe Chauvin a lancé un appel, espérant que "cet accident ne va pas suivre le rituel habituel : tristesse pour le joueur et son entourage, compassion du monde du rugby puis oubli." Espoir du Stade Français Paris, son fils Nicolas avait perdu la vie en décembre 2018, suite à un plaquage, ce qui avait conduit la FFR à baisser la ligne en-dessous de laquelle le joueur doit plaquer, au niveau amateur :

C'est terrible, mais tellement prévisible. Si nos instances passaient moins de temps à expliquer que tout va bien plutôt que de traiter les problèmes à la racine, cela limiterait ce type de drame. [...] Quand allons-nous réellement prendre conscience du danger présent et avoir une tolérance zéro au niveau des fautes dangereuses ? Vu le nombre d'alertes que j'ai déjà communiquées au ministère des Sports et à la FFR sur ce sujet depuis 18 mois, nous sommes dans la situation d'une mise en danger de la vie d'autrui. - via Le Parisien

Les obsèques de Peter Janicot auront lieu ce jeudi, du côté de Sabonnères. Le Rugbynistère tient à témoigner tout son soutien et ses plus sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à ses proches.