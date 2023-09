RUGBY. XV De France. ''On s'est fait taper sur les doigts par Fabien'', un recadrage qui a remis la tête des Bleus à l'endroit

Retrouvez les réactions des joueurs du XV de France et du sélectionneur Fabien Galthié après la victoire des Bleus sur la Nouvelle-Zélande à la Coupe du monde.

Entame réussie pour le XV de France dans cette coupe du monde. Il y avait des sourires sur les visages des joueurs après la victoire face aux All Blacks en ouverture de la compétition ce vendredi soir à Saint-Denis. "Il était important de bien débuter, même si ce n'était pas un match éliminatoire. C'était important de bien commencer ce match pour nous et pour le travail qu'on a mis en œuvre dans la préparation, pour aller plus loin. On a senti qu'il y avait beaucoup de pression sur cette première mi-temps, on a du mal à se libérer", a confié le sélectionneur tricolore après le match via le site de World Rugby.



Il est vrai que les Bleus ont été surpris par des Néo-Zélandais bien décidés à envoyer du jeu. Un essai dès la 2e minute a jeté un froid dans les tribunes du Stade de France. "En début de match, on a donné des clés aux All Blacks, on pense à ce premier essai né après une touche, et aussi pas mal de scories dans notre stratégie. Mais on rentre aux vestiaires devant grâce à notre discipline."

Le pied de Thomas Ramos a en effet été précieux pour convertir les efforts tricolores. "Tout n'a pas été parfait, il y a des choses à revoir, il faisait très chaud et le ballon glissait. Dans l'envie, dans l'attitude, je crois qu'on y était. On fait une première mi-temps moyenne et pourtant on est devant à la pause. C'est plutôt positif malgré quelques aspects à revoir."



Les Tricolores sont revenus sur le pré avec un autre visage. La raison ? "On s'est fait taper sur les doigts par Fabien. On était un peu dans le dur, on n'arrivait pas à sortir de ce piège. Pendant à la coupure, ils nous ont dit deux-trois mots qui nous ont fait switcher", a raconté le talonneur remplaçant Peato Mauvaka en zone mixte. Une soufflante qui a eu le mérite de sortir les Bleus d'une certaine torpeur en raison de la chaleur et de l'événement.



Le sélectionneur reconnait que malgré toute leur préparation, il ne s'attendait pas à cette ambiance mais surtout à la tension qui régnait dans le stade. Mais petit à petit, les Bleus sont entrés dans leur match et ils ont pris le dessus sur les Néo-Zélandais. Notamment grâce à l'apport des finisseurs. "Ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à débloquer la situation en revenant sur le terrain et d'autre part grâce à l'apport des finisseurs qui avaient vu le match se dérouler".



Une fois de plus, ce sont eux qui ont terminé le boulot : "C’est le mot qui a été passé cette semaine : chacun de ceux qui devaient rentrer devait apporter un plus, cette énergie en plus qui fait que ça peut apporter au groupe", confie Jaminet, auteur de son premier essai sous le maillot du XV de France.



Les Tricolores ont alors mieux terminé le match qu'ils ne l'avaient commencé. "Du moment où on est parvenus à tenir le ballon et à mettre notre jeu en place, on a réussi à les mettre en danger. Je pense qu’au bout d’un moment ils ont craqué physiquement, et c’est là qu’on a réussi à prendre le dessus." Désormais, place à la récupération et à l'analyse. "Ce soir, place à la récupération parce qu'on a un match important dans six jours. Tous les matchs sont importants. Il faut pouvoir récupérer vite et vite se concentrer parce que la semaine va être très courte", explique Alldritt, élu homme du match.