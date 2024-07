RUGBY. XV de France. ''Je vais tout faire, tout donner'', Antoine Frisch, une leçon de résilience et de détermination

Entre émotion et ambition, Antoine Frisch revient sur son premier match sous le maillot bleu, un rêve d'enfant réalisé après un parcours jalonné de défis.

Quand Antoine Frisch a foulé la pelouse sous le maillot du XV de France en Argentine samedi dernier, c'était bien plus qu'un simple match de rugby. Ce moment, c'était l'aboutissement d'un rêve d'enfant, celui qui anime chaque passionné de l’ovalie. Lorsqu'il parle de son premier hymne de la Marseillaise, l'émotion est palpable. "Pendant la Marseillaise, j’ai vécu un moment d’intenses émotions. C’était fort. Vraiment très fort", confie-t-il au Midi Olympique. Le rêve de gosse est devenu réalité pour ce centre polyvalent du Munster, désormais à Toulon.

Pourtant, le parcours d'Antoine Frisch n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Au Stade Français (2016 - 2018), le jeune homme manque d'expérience et joue à l'ouverture, un poste bien différent de celui qu'il occupe aujourd'hui. "Je n'étais pas le joueur d'aujourd'hui. Depuis, j'ai énormément matché et pris de l'épaisseur", se souvient-il. Cette période difficile lui a cependant permis de développer une résilience et une détermination hors du commun.

Inspiré par le parcours atypique de Thibaud Flament, qui a trouvé sa place en équipe de France après des expériences en Argentine et en Angleterre, Frisch voit en lui un modèle. "Son parcours m’a donné beaucoup d’espoirs. Je trouve ça chouette qu’il y ait plusieurs façons de réussir. Il n’y a pas qu’un seul chemin pour arriver en équipe de France", souligne-t-il. Des propos qui résonnent comme un hymne à la persévérance pour tous les jeunes rugbymen en quête de reconnaissance.

Lors de sa première sélection, Frisch a joué en premier centre, un poste qu’il connaît bien malgré ses récentes performances en treize avec le Munster. "J’ai donc été contraint de revoir deux ou trois trucs, mais rien d’impossible. C’est revenu très vite", explique-t-il. Cette adaptabilité témoigne de sa capacité à répondre aux exigences du haut niveau, une qualité précieuse pour un joueur aspirant à s'imposer durablement chez les Bleus.

Quant à son avenir avec le XV de France, Antoine Frisch préfère rester humble et concentré. "Il y a tellement de bons joueurs en France. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, ce sera peut-être un autre. Ce dont je suis sûr, c'est que je vais tout faire, tout donner, pour convaincre le staff", affirme-t-il avec détermination. Une approche lucide et réaliste qui montre sa maturité et sa compréhension des dynamiques au sein de l'équipe nationale.

Le prochain défi se profile déjà avec un match attendu contre les Pumas à Buenos Aires. "On s’attend à affronter des Pumas un peu vexés de cette défaite. Au moins, on ne sera pas surpris", anticipe-t-il. Conscient de l’importance de ce match, Frisch et ses coéquipiers savent qu'ils devront puiser dans leurs ressources pour en sortir victorieux. "Mais ce groupe a des ressources. Beaucoup de ressources. Et notre objectif est de gagner les deux derniers matchs."

Antoine Frisch est désormais lancé dans sa carrière internationale. Avec son expérience, son adaptabilité et sa détermination, il a toutes les cartes en main pour continuer à écrire de belles pages avec le XV de France. Son histoire est une preuve vivante que les rêves d'enfance peuvent se réaliser, avec beaucoup de travail et une dose de résilience.