''On a des pépites dans ce groupe'' : en Argentine, Fabien Galthié optimiste pour le futur du XV de France

Plusieurs joueurs étincelants en Argentine pourraient s’installer en Bleu à l’avenir. C’est le sélectionneur français qui le dit.

C’est donc un programme très chargé et millimétré qui attend les Bleus cette semaine, sur le continent sud-américain. Si les uns seront en Uruguay pour le match de semaine, et que les autres prépareront le second test face à l’Argentine à 230 kilomètres de là, à Buenos Aires, il conviendra néanmoins de converger tous dans le même sens afin de surfer sur la victoire de samedi dernier, 13 à 28, à Mendoza.



Car dans l’ouest argentin, non loin des montagnes de la cordillère des Andes, les jeunes Bleus ont réalisé une belle partie. En faisant des choses simples mais en s’adaptant à l’opposition aussi, quelques tricolores ont largement su sortir leur épingle du jeu, au sein d’une équipe enthousiasmante.

Ont-ils marqué des points précieux pour leur futur en Bleu ? Fabien Galthié en est convaincu : "Je mets ma main à couper que dans ce groupe, il y a 5 à 6 joueurs premium pour les années futures. On a des pépites dans ce groupe." De qui parle le sélectionneur des Bleus ? Si l'on devrait en avoir le cœur plus net à l'issue de la tournée, le premier test a déjà permis de se faire une idée.



En tout état de cause, dans un milieu de terrain tricolore qui se cherche depuis le Mondial 2023, Antoine Frisch pourrait être de ceux-là. A 28 ans et même s’il découvre tout juste le niveau international, le néo-toulonnais semble arriver à maturité, fort de ses expériences à Bristol et au Munster ces 3 dernières années.

Comme on le disait la semaine passée, ce garçon a tout pour devenir le numéro 12 des Bleus en vue de la coupe du monde en Australie en 2027 : la vista, le physique et l'envie. Les autres ? Cela demandera évidemment confirmation mais Oscar Jégou et Lenni Nouchi ont montré de sacrées dispositions, face à Matera et Kremer.



Surpuissant en mêlée et dans le jeu, George-Henri Colombe a également avancé encore un peu plus sa candidature pour prendre la règle d’Uini Atonio, de 8 ans son aîné. Idem pour Posolo Tuilagi, dont l’entrée fut remarquée, à nouveau.

Quant à Théo Attisogbe - 19 ans seulement - il a montré à tous ceux qui n'avaient que trop rarement regardé la Section Paloise cette saison qu'il possédait bel et bien un talent fou. Électrique, appliqué en défense, plein de culot et ma foi solide à l'impact (son essai face à 3 Pumas est là pour en témoigner), le champion du monde U20 a montré que Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey devraient rester vigilants, à l'avenir. D'autant qu'il n'a que 19 ans…