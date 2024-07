RUGBY. XV de France. ''Notre jeu, c’est de dominer'', les Bleus satisfaits mais pas rassasiés après la victoire

Fabien Galthié et ses Bleus savourent une victoire méritée contre l'Argentine. Les réactions du sélectionneur et des joueurs du XV de France après ce match marquant pour la jeune garde française.

La tournée d’été du XV de France a débuté en fanfare avec une belle victoire sur l’Argentine, marquant ainsi un premier test concluant pour de nombreux jeunes joueurs. Fabien Galthié, le sélectionneur des Bleus, ainsi que plusieurs joueurs, ont exprimé leur satisfaction et leur enthousiasme à l’issue de ce match.

On a coché pas mal de cases qui nous ont permis de gagner ce match. Tout n’est pas parfait, on a des points d’amélioration, on peut se libérer un peu plus je pense, mais ils ont coché ce qui suffisait pour gagner ce match. (Galthié via RugbyPass)

Fabien Galthié : une victoire qui fait plaisir

Interrogé par Canal +, Fabien Galthié a salué la performance de son équipe, malgré un début de match hésitant. « Ils étaient un peu empruntés au début, mais cohérents dans l’animation et la stratégie. Au fur et à mesure que le match avançait, ils se sont lâchés », a-t-il déclaré. L'entraîneur a particulièrement souligné l’excellence de la mêlée française, qui a été déterminante pour la victoire.

Via L’Equipe, Galthié a ajouté que cette victoire faisait plaisir à tout le staff, qui a travaillé dur pendant trois semaines pour préparer cette tournée. « C'est une victoire qui fait plaisir aux joueurs et au staff. On a eu un jeu cohérent avec une feuille de route tenue par les joueurs », a-t-il expliqué, mettant en avant la solidarité et la justesse des Bleus dans les moments cruciaux.

Baptiste Serin : un capitaine comblé

Baptiste Serin, capitaine du XV de France, a partagé sa joie de voir le travail de l’équipe récompensé. « La journée est parfaite parce qu'il y a la gagne », a-t-il confié à L’Equipe. Serin a également mentionné la grande performance des avants, soulignant que jouer derrière un pack dominant facilite grandement les choix tactiques et la mise en place du jeu.

Je suis très content pour eux, très content pour le groupe parce qu’après trois semaines de préparation ça fait du bien. (Source : RugbyPass)

Cependant, Serin a reconnu quelques erreurs qui ont ponctué certaines séquences de jeu. « Ce sont des petits détails, de la connexion entre nous. Cela ne fait que trois semaines qu'on est ensemble », a-t-il expliqué, tout en soulignant l’importance de se rattraper collectivement et de viser la perfection.

Lenni Nouchi, titulaire de dernière minute en raison de la maladie de Judicaël Cancoriet, a exprimé sa joie et son honneur de porter le maillot bleu. « C’est un honneur de pouvoir faire notre première ensemble et de pouvoir gagner en Argentine. C’est exceptionnel ! », a-t-il déclaré à Canal +, ajoutant que l’équipe doit rester lucide et continuer à travailler en vue des prochains matchs.

On voulait mettre notre jeu en place et notre jeu, c’est de dominer. On a réussi à le mettre en place cette semaine. (Source : RugbyPass)

Une victoire prometteuse pour l'avenir

Cette victoire est de bon augure pour l’avenir du XV de France, comme l’a souligné Galthié. « Pour beaucoup, c'est une découverte mais c'est surtout l'aboutissement d'un chemin cohérent », a-t-il précisé. Il a également mis en avant le développement personnel des joueurs et l’importance de faire monter l’élite du rugby français.

Avec cette première victoire en poche, les Bleus se préparent désormais à affronter l’Uruguay. Comme l’a mentionné Nouchi, l’objectif est de rester performant sur toute la tournée. Cette victoire en Argentine marque un début prometteur pour une équipe jeune et ambitieuse, prête à relever de nouveaux défis et à poursuivre sur cette lancée positive.