RUGBY. Equipe de France. Grégory Alldritt, véritable point d'ancrage des Bleus !

Titulaire indiscutable au centre de la troisième ligne de l'équipe de France, Grégory Alldritt est aujourd’hui l’un des hommes forts du pack tricolore.

C’est bien connu, pour qu'une équipe fonctionne, on parle souvent d’une “colonne vertébrale" performante : autrement dit le talonneur, le troisième ligne centre, la charnière ainsi que l’arrière. Des postes clés, qui influent sur le rendement général de l’équipe. Et le moins que l’on puisse, c’est que le XV de France possède une colonne vertébrale de qualité ! Marchand, Dupont, Ntamack, Jaminet, mais également Grégory Alldritt. Le Rochelais aux 29 sélections revient en état de grâce, après un début de saison compliqué en club. Si bien qu’aujourd’hui, Alldritt a totalement enterré la concurrence au poste de numéro 8 : en effet, son activité défensive, mais surtout offensive, sont indispensables au XV de France, qui s’appuie énormément sur lui, notamment pour fixer les défenses adversaires. Alldritt est d’ailleurs le joueur ayant effectué le plus de courses ballon en main depuis le début du Tournoi (41 en 3 rencontres). Un troisième ligne centre complet, qui dicte véritablement le paquet d’avants tricolore.

Bien que brillant balle en main, il faut tout d’abord rendre hommage aux qualités défensives du joueur du Stade Rochelais. Aussi à l’aise au près qu’au large, Alldritt remplit le rôle du lien entre les avants et les trois quarts dans le rideau défensif. Souvent positionné proche de Romain Ntamack, le Rochelais arrive à couvrir l’intérieur de ce dernier, et le supplée même lorsque des avants attaquent sa zone. C’est d’ailleurs pour cela qu’Alldritt est fréquemment décroché dans la ligne lors d’une touche réduite. Un placement primordial, jumelé à une efficacité sur l’homme incroyable. Avec 33 plaquages depuis le début du Tournoi (88% de réussite), il est le deuxième meilleur Français dans ce domaine, juste derrière Anthony Jelonch (38 plaquages, 85% de réussite). Sa puissance physique lui permet de stopper net les assauts adverses, tout en tenant un maximum debout les attaquants afin de permettre à ses coéquipiers de se replacer.

De plus, Alldritt a cette hargne et cette expérience qui lui permettent de se retrouver souvent au bon endroit au bon moment. Un bon timing qui lui permet de gratter des ballons (trois grattages en trois rencontres), mais aussi de sauver les Bleus, comme lors du match face à l'Écosse. Alors que Price franchit la ligne d'en-but, le troisième ligne effectue un retour salvateur et glisse sa main sous la gonfle. Un geste qui empêchera l'Écossais d'aplatir.

Le fer de lance de l’attaque tricolore

Si Greg Alldritt fait partie des meilleurs défenseurs du XV de France, c’est surtout son abattage offensif qui impressionne à l’international ! Puissant et volontaire, le Rochelais arrive facilement à prendre le dessus sur ses vis-à-vis, comme lors du match face à l’Italie, où celui-ci avait ouvert la brèche pour le deuxième essai de Gabin Villière. Son début de Tournoi des 6 Nations de manière générale en témoigne, avec 6 plaquages cassés (10ᵉ meilleur de la compétition), 5 passes après contact (1er), ou encore 219 mètres parcourus ballon en main. Il est d’ailleurs le deuxième Français dans ce domaine, ainsi que le deuxième avant du Tournoi, derrière l’Anglais Alex Dombrandt (231 mètres). Alldritt est notamment utilisé entre le 10 et le 12, afin de marquer l’ouvreur adverse. Des courses qui mettent dans l’avancée les Bleus et permettent aux lignes arrières de jouer plus sereinement. Ce rôle prépondérant le place donc comme un véritable leader d’attaque du XV de France, et sa performance face au Pays de Galles vendredi soir sera cruciale. D’autant qu’Alldritt fera face à Taulupe Faletau, qui a fait grosse impression face au XV de la Rose lors de son dernier match.

