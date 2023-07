RUGBY. XV de France. Gaël Fickou dans un nouveau rôle insolite avant la Coupe du monde

Gaël Fickou est chroniqueur sur RTL. Tous les samedis matins, il offrira aux auditeurs une immersion dans la préparation du XV de France pour la Coupe du monde.

Le centre du XV de France, Gaël Fickou est désormais chroniqueur sur les ondes de RTL. Tous les samedis matins à partir de 8h30, il offrira aux auditeurs une immersion totale dans la préparation du XV de France pour la Coupe du monde 2023. Convoqué par Fabien Galthié parmi les 42 joueurs pour cet événement majeur de l'ovalie (8 septembre-28 octobre), le joueur du Racing 92 sera le témoin privilégié de cette aventure et partagera les coulisses des Bleus aux supporters ainsi qu'au grand public.



RTL, partenaire associé de la Coupe du monde 2023 de rugby en France, a su s'entourer d'un consultant premium en recrutant Gaël Fickou. Joueur clé du Racing 92, il fait déjà partie des 42 sélectionnés, un groupe qui sera réduit à 33 dans les semaines à venir. Il sera à n'en pas douter l'un des leaders tricolore pendant la compétition. Avant cela, il apportera un regard privilégié en tant qu'« insider », dévoilant les coulisses de la préparation des Bleus jusqu'au début du tournoi.

Gaël Fickou, plus de 10 ans d'expérience au sein du XV de France et près de 80 sélections à son actif. Ancien joueur emblématique du Stade Toulousain, passé par le Stade Français, il est désormais l'un des "papas" du XV de France, et ce, alors qu'il n'a pas encore 30 ans. Son expérience et sa vision du jeu font de lui un atout précieux pour l'équipe de Fabien Galthié.

Pour les passionnés de rugby, cet été sera marqué par l'annonce tant attendue de la liste des 33 joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde. Une nouvelle qui sera révélée en direct par le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, lors d'une interview exceptionnelle sur TF1 le 21 août.

La chaîne diffusera par ailleurs 20 matchs, dont les trois rencontres de poule de l'équipe de France, les deux meilleurs quarts de finale, les deux demi-finales, le match pour la troisième place et la grande finale.

Le premier stage de préparation de l'équipe de France a débuté le 21 juin dernier à Monaco, avec les 42 joueurs sélectionnés. À partir du 21 août, cette liste sera réduite à 33 noms qui composeront le groupe final. Tous les joueurs et membres du staff se retrouveront ensuite à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) pour se préparer en vue du match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande, le 8 septembre au Stade de France.

Grâce à Gaël Fickou et sa nouvelle chronique sur RTL, les fans de rugby pourront suivre de près les préparatifs du XV de France. Cette immersion au cœur de l'équipe nationale permettra de vivre les émotions et les enjeux qui précèdent la Coupe du monde. Une occasion unique de plonger dans les coulisses de l'événement majeur du rugby, en compagnie d'un joueur d'exception.