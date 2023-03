RUGBY. XV de France. Bernard Le Roux a craint le pire, mais il a retrouvé le sourire

Dans un long entretien accordé au Midi Olympique, l’avant polyvalent du Racing 92 évoque la période très compliquée qu’il vit depuis l’automne dernier.

Depuis septembre, Bernard Le Roux n’a plus fait bondir personne de son canapé. Connu pour ses plaquages aiguisés comme des lames de rasoir, le Sud-Africain d’origine a caressé les côtes de bons nombres de joueurs en Top 14, Champions Cup et au niveau international. Auréolé de 47 sélections avec les Bleus, il était l’un des tout meilleurs plaqueurs tricolores de la dernière décennie. Aujourd’hui âgé de 33 ans, une retraite anticipée a été évoquée par certains médias avant d’être démentie par le joueur. Pour cause, si le deuxième ligne ne joue plus, c’est parce qu’une commotion occasionnée lors d’un match face au LOU Rugby l’a éloigné des prés.

Bernard Le Roux, le colosse

Dans un entretien accordé au Midi Olympique, le serial tackler a raconté le sentiment qui l’avait habité durant cette période. En clair, il confie : “Pour la première fois de ma vie, j’ai eu peur… Je n’avais jamais eu peur comme ça…” Au début de l’automne, le joueur était sujet à de nombreuses migraines et des tremblements. Il éprouvait aussi de nombreuses difficultés à trouver le sommeil. Bien qu’il affirme avoir eu “une dizaine [de commotions] avant celle-là”, celle-ci a eu des effets bien plus durables sur le Francilien.

En plus de cet arrêt de carrière forcé durant 6 mois, il était victime d’une fasciculation musculaire sur tout le corps, soit des contractions involontaires et incontrôlés des muscles. Cet épisode a amené les médecins à penser au pire. Toujours selon le Midol, ces derniers n'excluaient pas le fait que le joueur soit victime de la Maladie de Charcot. À cette annonce, Bernard Le Roux a eu des sérieuses frayeurs et confie ceci :

En entendant ça, j’ai paniqué.[...] Comme tout le monde l’aurait fait à ma place, j’ai fait des recherches sur internet. Ça n’a rien arrangé à mes angoisses. Entre le moment où il m’a annoncé ça et celui où le test a eu lieu, il s’est écoulé un mois et dans cette période, j’ai perdu 9 kilos… Je ne dormais plus… C’était un stress de fou.[...] Je voyais sur le net qu’il y avait dix ans d’espérance de vie au maximum. Alors, je regardais mes enfants et c’était insupportable. Par chance, les examens n’ont ensuite rien décelé de particulier.”

Par la suite, le joueur confirme sa volonté de revenir sur le pré. Si son retour en équipe de France paraît compliqué, un véritable coup dur pour celui qui affirmait en 2021 au micro de Canal + que la Coupe du monde 2023 dans son pays d'adoption serait son "dernier grand objectif." Néanmoins, il aimerait au moins revêtir le maillot du Racing 92 dans le futur. Il indique notamment avoir repris la musculation, la natation et la course, en plus d’avoir retrouvé son poids de forme et espère être à 100% “dans quelques semaines”. En 2015, Bernard Le Roux déclarait à Rugbyrama : “Du moment que je plaque, je suis content.” Pour son retour futur, on espère donc le voir distribuer quelques caramels en Top 14 et au-delà s'il le peut, le tout en se préservant le plus possible.

