Rugby. WTF. L'improbable destination de l'ex-enfant terrible du rugby anglais

Danny Cipriani, joueur fantasque au talent immense, quittera Bath en fin de saison et devrait rejoindre les États-Unis. Le demi d'ouverture anglais va s'engager avec les Jackals de Dallas.

Danny Cipriani, a une nouvelle fois pris tout le monde du court. L'international anglais aux 16 sélections avec le XV de la Rose quittera Bath en fin de saison. Plusieurs formations de Premiership étaient prêtes à l'accueillir, dont son ancien club des Wasps. Mais ''Cip's'' a décidé de quitter l'Angleterre comme il le déclarait il y a peu sur ses réseaux sociaux : ''Mes derniers matchs en Angleterre arrivent à grands pas !!! J'ai décidé de partir pour découvrir un nouveau pays et créer de bons souvenirs avec ma famille…'' Et pour cause, selon The Rugby Paper, le demi d'ouverture devrait rejoindre prochainement les États-Unis et s'engager avec les Jackals, équipe basée à Dallas, et qui évolue en Major League Rugby.

WTF. Angleterre. Danny Cipriani prochain ouvreur de la 53ᵉ nation mondiale ?



Connu dans le passé pour ses frasques hors des terrains, espérons que Cipriani ne rende pas hommage à la célèbre série américaine portant le nom de la ville où il résidera bientôt. Toujours est-il que le joueur de 34 ans connaîtra un troisième championnat, après la Premiership et le Super Rugby, lui qui a évolué du côté des Melbourne Rebels entre 2011 et 2012. Joueur d'instinct, doué techniquement, bien loin du légendaire flegme anglais et capable de coups de génies dont lui seul a le secret, il n'a jamais fait l'unanimité en sélection nationale, les sélectionneurs lui préférant un 10 plus sobre. Danny Cipriani s'offre donc un dernier challenge, et les Jackals doivent s'en frotter les mains.