RUGBY. Vexées par leurs résultats chez les U20, les Nations du Sud veulent s’inspirer de l’Hémisphère Nord

Décevantes lors du dernier championnat du Monde U20, les Nations du Sud veulent s'inspirer du modèle de l'Hémisphère Nord, en créant un Rugby Championship U20.

Décidément, la pilule a dû mal à passer chez nos amis de l'Hémisphère Sud. Très décevantes lors du dernier championnat du monde U20, les équipes sudistes ont décidé de réagir, afin de ne plus connaître ce genre de désillusion. Car oui, si la France a marché sur la compétition, notons que les autres nations européennes ont aussi bien figuré (enfin pour la plupart).

Si bien que sur les 6 premiers du classement final, on retrouve 4 équipes du Vieux Continent (France, Irlande, Angleterre et Pays de Galles), pour seulement 2 équipes de l'Hémisphère Sud (Afrique du Sud, 3ème, et l'Australie, 5ème). Quant aux Baby Blacks, ces derniers ont dû se contenter d'une pauvre 7ème place, juste devant la Géorgie (8ème), et l'Argentine (9ème).

De quoi agacer la SANZAAR (South Africa, New-Zealand, Australia and Argentina Rugby), qui a décidé de réagir. En effet, cette dernière a annoncé ce jeudi la mise en place d'un Rugby Championship U20, et ce dès l'année 2024. Un moyen de donner du temps de jeu aux jeunes joueurs, afin qu'ils puissent "s'adapter aux standards du rugby professionnel", selon le représentant australien, Hamish McLennan.

Plutôt pressées, les 4 nations de la SANZAAR aimeraient que ce tournoi débute dès le mois d'avril prochain. Un souhait plutôt compréhensible, surtout lorsque l'on voit la réussite des équipes européennes durant la dernière Coupe du Monde U20, et en particulier celle des Bleuets.

Autrefois au sommet de cette compétition, l'Hémisphère Sud n'a plus remporté la moindre édition depuis 2017, et une victoire de la Nouvelle-Zélande face à l'Angleterre. Reste à voir désormais si ce Rugby Championship U20 porte ses fruits, comme ce fut le cas pour le Tournoi des 6 Nations U20.

