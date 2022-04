RUGBY. Vers un changement de règle pour les cartons rouges ?

Selon le Telegraph, World Rugby songerait à modifier la règle sur les cartons rouges, en s'inspirant de ce qui se fait en Super Rugby Pacific.

Depuis quelques années maintenant, la politique de World Rugby semble claire : protéger un maximum l'intégrité physique des joueurs. Pour ce faire, les sanctions contre les gestes dangereux sont désormais plus sévères, que ce soit pour les attaquants ou les défenseurs. Des mesures qui, forcément, augmentent le nombre de cartons, qu'ils soient jaunes ou rouges. Une politique bonne d'un point de vue médical, mais qui fait parfois bondir les supporters de rugby, qui jugent certains cartons litigieux (surtout lorsqu'ils sont à l'encontre de leur équipe). Toujours est-il que ce sentiment semble être partagé par World Rugby, qui songerait à revoir complètement la règle des cartons rouges !

XV de France. La commission de discipline annule le carton rouge de KoroibeteEn effet, selon le journal britannique The Telegraph, l'instance internationale souhaiterait s'appuyer sur ce qui se fait pour le Super Rugby Pacific. Autrement dit, lorsqu'un joueur écope d'un carton rouge, celui-ci est exclu définitivement, mais peut être remplacé numériquement après 20 minutes. Un changement qui rendrait le carton rouge bien moins pénalisant. Mais alors, pourquoi cette modification ? Et bien, toujours selon The Telegraph, celle-ci serait motivée par les nombreuses décisions controversées prises ces dernières semaines par différents arbitres. Si rien ne semble encore officiel, cette mutation transformerait le carton rouge en une sorte de "carton orange", l'infériorité numérique n'étant plus définitive. Si ce changement venait à être mis en place, il serait prévu pour l'après Coupe du Monde 2023.

