XV de France. La commission de discipline annule le carton rouge de Koroibete

Si Marika Koroibete a été expulsé durant le match, la commission de discipline a statué en sa faveur aujourd'hui.

C'est une décision qui va relancer le débat autour des interprétations arbitrales sur les plaquages jugés dangereux ou non. Ce samedi, lors du dernier test-match entre l'Australie et le XV de France (33-30), l'ailier Marika Koroibete s'est rendu coupable d'un geste dangereux sur le capitaine Anthony Jelonch. Après un coup d'envoi, il vient prendre Jelonch bien trop haut et impacte son visage avec l'épaule. L'arbitre de la rencontre expulse l'Australien après arbitrage vidéo.

VIDEO. Marika Koroibete exclu après son plaquage dangereux sur Anthony Jelonch

Beaucoup se demandait si la faute méritait réellement un rouge, la décision a été prise. On aurait pu penser qu'elle était logique, d'un point de vue français, mais la commission de discipline de World Rugby a statué ce mardi en faveur de l'ailier. Si Koroibete a reconnu avoir commis un acte de jeu déloyal méritant un rouge, cette commission a décidé d'annuler la sanction et le carton rouge de l'Australien : "La commission a estimé que le plaquage de Marika Koroibete sur Anthony Jelonch a d'abord entraîné un contact épaule contre épaule », a précisé ensuite la commission de discipline. Ensuite, tout contact avec la poitrine et le cou l'a été de façon accidentelle de la part de Koroibete." Le plaquage n'était pas dangereux, mais mal exécuté. On peut donc remettre en question beaucoup de décisions sur les plaquages de ce type. Finalement, Marika Koroibete est sélectionnable avec les Wallabies et aucune sanction ne sera appliquée : "Le carton rouge n'est pas maintenu et le joueur est libre de rejouer immédiatement".