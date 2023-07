RUGBY. Une équipe chargée d'histoire défiera les Lions britanniques en 2025 ! Ça promet !

En 2025, les Lions britanniques et irlandais iront défier les Wallabies, ainsi que cinq franchises australiennes. Mais pas seulement...

All Blacks. La famille Barrett est-elle la plus dominante du rugby mondial actuellement ?Si l'on parle ici de l'acronyme ANZAC, cela vous dit-il quelque chose ? Si c'est le cas, vous êtes certainement calés sur l'histoire du rugby mondial, ou bien sur celle de la Première Guerre mondiale. En revanche, si cela ne vous rappelle rien, pas de problème ! On active le mode "Stéphane Bern", et on vous explique d'où vient ce nom.

Pour faire simple, l'ANZAC (Australian and New Zealand Army Corps) était à l'origine un corps d'armée formé de troupes australiennes et néo-zélandaises, destiné à affronter les Turcs pendant la Première Guerre mondiale. Cet acronyme fut ensuite utilisé pour tout corps expéditionnaire composé de soldats australiens et néo-zélandais, constitué en temps de guerre. D'ailleurs, chaque 25 avril a lieu la journée de l'ANZAC, en mémoire des soldats tombés au combat.

Le rugby c'est aussi le moyen de mieux connaître l'histoire mondiale. Qu'est-ce que l'ANZAC ?Mais alors, pourquoi parler d'un corps d'armée dans un article consacré au rugby me direz-vous ? Et bien parce qu'à la suite de cela, et afin de rendre hommage à tous les soldats qui ont perdu la vie, les fédérations néo-zélandaise et australienne de rugby ont décidé de créer en 1989 "ANZAC XV", une équipe mélangeant des internationaux des deux pays. Celle-ci fut l'adversaire des Lions britanniques, lors d'une rencontre gagnée 19 à 15 par ces derniers.

Et bonne nouvelle, l'ANZAC fera bel et bien son retour en 2025 ! En effet, les Lions britanniques et irlandais ont annoncé ce mercredi le programme de leur tournée en Australie, qui aura lieu dans deux ans. Et si l'on compte 5 rencontres prévues face à des franchises australiennes, ainsi que 3 matchs face aux Wallabies, on note également un affrontement prévu le 12 juillet 2025, face à une équipe "AUNZ".

COUPE DU MONDE. France - Australie, Irlande - Angleterre… Quand auront lieu les tests matchs de cet été ?Vous l'aurez compris, en 2025, nous aurons le droit de voir les meilleurs joueurs néo-zélandais, australiens, irlandais, anglais, gallois et écossais, et ce sur la même pelouse ! Un match de gala, digne des meilleures rencontres personnalisées sur Playstation. L'occasion pour nous de voir du spectacle, mais aussi pour les Lions de faire mieux qu'il y a 4 ans, lors de leur tournée en Afrique du Sud (deux défaites pour une seule victoire).

Calendrier complet des Lions :

Samedi 28 juin, face à la Western Force

Mercredi 2 juillet, contre les Queensland Reds

Samedi 5 juillet, face aux Waratahs

Mercredi 9 juillet, contre les Brumbies

Samedi 12 juillet, face à l'ANZAC XV

Samedi 19 juillet, contre l'Australie

Mardi 22 juillet, face aux Melbourne Rebels

Samedi 26 juillet, contre l'Australie

Samedi 2 août, contre l'Australie

RUGBY. France - Nouvelle Zélande 86 : La Bataille de Nantes, le jour où la violence à atteint son sommet