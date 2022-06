RUGBY. Une composition aux airs de XV de France pour les Barbarians britanniques

Vakatawa, Ollivon, Penaud, Couilloud... Il y aura du Tricolore sur la pelouse de Twickenham pour défier les Anglais, samedi. Mais aussi de belles histoires.

Elle est enfin là, la compo' ! Très attendu par les observateurs pour savoir à quoi ressemblerait cette équipe des Barbarians, Fabien Galthié a, comme pressenti, choisi d'aligner peu ou prou une équipe de France développement. Là, 10 Français sont présents dans le XV de départ, tous déjà internationaux à l'exception du jeune arrière Max Spring et de Yoan Tanga. On retrouve aussi bien évidemment le Toulonnais Charles Ollivon en tant que capitaine, Damian Penaud sur une aile ou encore une charnière aperçue en Australie l'an dernier : Couilloud - Hastoy.

Barbarians Britanniques 1 Gros 2 Bourgarit 3 Gigashvili 4 Kruis 5 Skelton 6 Cretin 8 Tanga 7 Ollivon 9 Couilloud 10 Hastoy 11 Niniashvili 12 Botia 13 Vakatawa 14 Penaud 15 Spring 16 Tolofua 17 Priso 18 Falatea 19 Lavault



20 Macalou 21 Le Garrec 22 Carbonel 23 Vili 24 Laclayat

Mais cette équipe fantastique par tradition, ne pouvait pas être sans regorger aussi de belles histoires. C'est ainsi qu'au centre, alors qu'était envisagé un temps Tani Vili, ce sont Levani Botia et Virimi Vakatawa qui feront la paire. La raison ? En plus de leur niveau de jeu et de leur complémentarité potentielle, Lep's et Viri ont joué ensemble aux Fidji lorsqu'ils étaient encore à l'école, comme nous l'apprend Fabien Galthié. "Nous avons voulu leur faire ce cadeau de jouer, ensemble, contre l'Angleterre, à Twickenham. Nous aimons ce genre d'histoire." Dans le même esprit, Will Skelton et George Kruis, à qui il arrivait de former l'attelage aux Saracens, pousseront côte à côte en mêlée. Tout l'état d'esprit des Baa-Baas, en une compo'...