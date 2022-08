RUGBY. Un Tricolore blessé en amical, inquiétude à une semaine de la reprise du Top 14 pour Fickou

A une semaine de la reprise du Top 14, le centre international du Racing 92 Gaël Fickou est sorti sur blessure lors du match amical face à Brive.

RUGBY. Baille, Villière, Kolbe, le XV des blessés qui manqueront la reprise du Top 14Après le Toulousain Thibaud Flament, un autre international a été touché avant la reprise du Top 14. Ce vendredi soir, le Racing 92 s'est incliné face à Brive en amical. Un match marqué par la sortie sur blessure de Gaël Fickou. Un joueur très important dans le système de Fabien Galthié, notamment en défense. Le centre francilien a été contraint de quitter le pré, visiblement touché à la jambe droite. Pour l'heure, la nature de sa blessure n'est pas connue. Des examens médicaux pourraient être menés pour en savoir plus. Il pourrait manquer le premier match de la saison face à Castres la semaine prochaine. En espérant que ce ne soit pas trop grave pour le Racing 92 mais aussi pour les Bleus. Avant lui, d'autres Tricolores ont dû renoncer à reprendre le championnat en raison de pépins physiques. On pense à Baille ou encore à Bamba, opérés et absents plusieurs semaines.