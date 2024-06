RUGBY. TRANSFERT. TOP 14. Le Stade Rochelais lorgne un avant bordelais expérimenté

Kane Douglas, 2e ligne australien de 35 ans, serait sur le point de rejoindre le Stade Rochelais. En provenance de l'UBB, il apportera son expérience et son engagement aux Jaune et Noir.

Demi-finaliste du Top 14, le Stade Rochelais, qui avait mis l'accent sur la prolongation de ses cadres, est sur le point de réaliser une première opération sur le marché des transferts en s'attachant les services de Kane Douglas, le deuxième-ligne australien de l'UBB. SelonL'Equipe, les discussions entre le club maritime et le joueur de 35 ans seraient sur le point d'aboutir.

En quête d'un deuxième-ligne polyvalent, le Stade Rochelais aurait jeté son dévolu sur l'expérimenté Douglas selon nos confrères. Avec 31 sélections chez les Wallabies et une solide expérience en Top 14 depuis son arrivée en France en 2018, Douglas serait un renfort expérimenté pour les Jaune et Noir.

Cette saison, Douglas a disputé 25 matches, dont 15 comme titulaire, sous les couleurs de l'Union Bordeaux-Bègles. Son engagement et sa régularité ont été des atouts majeurs pour l'UBB, et ses performances n'ont pas échappé aux dirigeants rochelais.

Arrivé à Bordeaux en provenance des Reds après être passé par le Leinster mais aussi les Waratahs, Douglas a su s'imposer comme un cadre de l'UBB, devenant même un leader au sein du groupe. Son expérience internationale et son savoir-faire en font un joueur précieux sur et en dehors du terrain.

À 35 ans, Douglas a décidé de prolonger sa carrière pour une saison supplémentaire, repoussant ainsi l'éventualité d'une retraite. Il était d'ailleurs dans le viseur de Vannes, fraichement promu en Top 14 après sa victoire en finale de Pro D2 aux dépens de Grenoble.

Cette décision montre sa motivation et son envie de continuer à jouer au plus haut niveau, notamment dans un club ambitieux comme La Rochelle qui joue sur les deux tableaux et rêve de soulever un Brennus. Ce vendredi soir, Alldritt et ses coéquipiers tenteront de battre Toulouse pour rejoindre la finale à Marseille.

Le public rochelais peut se réjouir à l'idée de voir évoluer sous ses couleurs un joueur de la trempe de Kane Douglas, dont la combativité et l'expertise seront certainement appréciées au Stade Marcel-Deflandre.