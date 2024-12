RUGBY. TRANSFERT. Pro D2. Brive muscle ses ambitions avec un vainqueur du Top 14

L’arrière montpelliérain Julien Tisseron prendra la direction de Brive pour trois saisons. Ce transfert marque un nouveau chapitre dans la carrière du joueur formé à Bayonne.

Brive se renforce en vue des trois prochaines saisons avec l’arrivée de Julien Tisseron, arrière polyvalent du Montpellier Hérault Rugby.

Selon L'Équipe, le joueur de 29 ans, en fin de contrat avec le MHR, a choisi de relever un nouveau défi en Corrèze, où il portera les couleurs noires et blanches jusqu’en 2027.

Brive : un projet ambitieux pour un joueur déterminé

Formé à l’Aviron Bayonnais, Julien Tisseron a rejoint Montpellier en 2020. Depuis, il s’est illustré par sa capacité à occuper plusieurs postes dans les lignes arrières, aussi bien à l’aile qu’à l’arrière. Et même au centre !

Avec plus de 150 matchs professionnels à son actif, dont près de 100 en Top 14, il offre à Brive une solide expérience et une fiabilité défensive. Le choix de Tisseron de rejoindre Brive intervient alors que le club cherche à consolider son effectif pour remonter rapidement en Top 14.

Relégué en Pro D2, le CAB se donne les moyens de ses ambitions en attirant des profils capables de s’adapter aux exigences du haut niveau. Tisseron, connu pour sa rigueur et son engagement, semble correspondre parfaitement à cette philosophie.

Un nouveau défi à relever

Vainqueur du Top 14 en 2022 et de la Challenge Cup un an plus tôt, il connait bien la Pro D2. Pour rappel, il avait été titré avec Bayonne en 2019. Saison où il avait joué 26 rencontres dont 21 comme titulaire.

Ce transfert confirme également l’ambition de Brive de miser sur des joueurs aguerris pour encadrer ses jeunes talents. Une stratégie qui pourrait rapidement porter ses fruits. Pour rappel, le CAB va perdre Léo Carbonneau mais pourra compter sur l'Irlandais Cooney.