RUGBY. TRANSFERT. Les Saracens misent sur la jeunesse des Crusaders pour remplacer l’inusable Owen Farrell

L’ouvreur des Crusaders Fergus Burke vient de signer un contrat longue durée avec les Saracens, pour essayer de faire oublier le départ d’Owen Farrell.

L’annonce du départ d’Owen Farrell au Racing avait éclaboussé la scène médiatique. Plutôt logique pour l’international anglais, vainqueur de trois Tournois des 6 Nations en 2016, 2017 et 2020.

Modèle de régularité, le capitaine du XV de la Rose et des Sarries a disputé 246 matchs avec le club londonien. Si on ajoute à cela ses trois tournées avec les Lions Britanniques (2013, 2017 et 2021), l’ouvreur était une pièce maitresse des Saracens.

Son départ pour le championnat français a donc étonné, d’autant plus qu’il s’agit d’un des rares joueurs qui était encore l’homme d’un seul club, avec des débuts en 2008, à l’âge de 17 ans.

Pour compenser une telle perte, les triples vainqueurs de la Coupe d’Europe (2016, 2017 et 2019) ont décidé de miser sur un profil totalement différent.

La pépite néo-zélandaise

Les Londoniens ont pris le parti de la jeunesse, avec Fergus Burke pour remplacer Owen Farrell et ses 32 ans.

Le Néo-Zélandais joue actuellement dans la province des Crusaders où il alterne entre le poste d’ouvreur et d’arrière.

A l’âge de 24 ans, le joueur passé par les Baby Blacks (l’équipe des moins de 20 ans néo-zélandaise) possède déjà un palmarès bien fourni. Il a remporté trois titres de Super Rugby avec les Crusaders (2020, 2021 et 2022).

Même s’il a peu joué en tant que doublure de Richie Mo’unga, l’ouvreur a réussi à faire sa place dans l’effectif le plus compétitif de Nouvelle-Zélande de ces dernières années.

Mark McCall, le directeur du rugby des Saracens est fier d’avoir réalisé ce coup sur le marché des transferts.

Son talent et son potentiel sont évidents et nous avons été très impressionnés par son ambition et son désir de passer au niveau supérieur.’’ Propos recueillis sur le site officiel des Saracens

Le départ de Fergus Burke dans un championnat européen peut lui aussi surprendre, car le polyvalent ouvreur reste jeune, et les Crusaders semblaient avoir misé sur lui pour construire l’avenir de la franchir (avec 17 matchs disputés lors de la dernière saison).

Le natif de Gisborne en Nouvelle-Zélande a sûrement pensé que son avenir avec les All Blacks était bouché, derrière le duo Richie Mo’unga (29 ans) et Damian McKenzie (28 ans), voir le joueur des Blues Stephen Perofeta.

Quels que soient ses principaux motifs, le futur joueur des Sarries est heureux de rejoindre le club anglais la saison prochaine.

Je suis ravi et reconnaissant de rejoindre un club aussi prestigieux. J'ai hâte de venir rencontrer tout le monde au club et tous les supporters des Saracens’’