RUGBY. TOP 14. Toulouse sauvé par les cartons rouges rochelais ? ''On fait un match de merde'' !

Toulouse a battu La Rochelle 39-23 en demi-finale. Les deux cartons rouges contre La Rochelle ont été déterminants, mettant en lumière l'importance de la discipline.

La tension était palpable vendredi soir à Bordeaux, où le Stade Toulousain a remporté une victoire acharnée face au Stade Rochelais en demi-finale, avec un score final de 39-23. Ce match a notamment été marqué par deux cartons rouges contre La Rochelle. L'un contre Atonio pour un plaquage dangereux sur Flament. L'autre pour Wardi pour un coup de tête sur Marchand. Laissant les supporters et les joueurs avec des sentiments partagés.

L'arrière international Thomas Ramos a souligné via L'Equipe l'importance de la discipline dans ce match décisif. "La discipline, c'est important. Un coup, les Rochelais font des fautes et on marque des points, un coup, on fait des fautes et ils passent devant avant la mi-temps. [...] Je pense que l'arbitre était forcé de mettre un carton rouge à ces moments-là," a-t-il expliqué au micro de Canal+. Ramos a également reconnu l'avantage pris suite aux expulsions, tout en soulignant la nécessité de se concentrer pour la finale à venir.

RESUME VIDEO. TOP 14. Coup de génie, coup de sang, Toulouse se sort du piège rochelais et rêve du doubléLa discipline a clairement été un facteur déterminant dans ce match. Avec deux cartons rouges contre les Rochelais, Toulouse a su tirer parti de cette supériorité numérique. "On a su répondre un peu présent," a reconnu Ramos. Cependant, l'arrière toulousain reste conscient que sans ces expulsions, l'issue du match aurait pu être différente. "Peut-être que ce soir, s'il n'y a pas les deux cartons rouges, on perd le match."

Le champion en titre a également montré sa capacité à adapter sa stratégie face à un adversaire coriace. "Quand on a réussi à tenir le ballon, on a réussi à les mettre à mal," a précisé Ramos. Exploiter les fautes rochelaises a été cruciale pour cette victoire.

Ce succès contre La Rochelle n'a pas seulement mis en lumière les compétences techniques et tactiques de Toulouse, mais aussi leur résilience face aux défis proposés par leurs adversaires. Et ce, même si tout n'a pas été parfait. "Je suis content, mais pas totalement satisfait, car on s’est compliqué la tâche," a admis Mola.

RUGBY. Stade Toulousain. Saison terminée pour Baille, Lebel incertain pour la finale du Top 14Malgré l'adversité, les Haut-Garonnais joueront encore à jouer le titre après une saison ô combien longue et compliquée. "On se retrouve en finale du championnat en ayant attaqué le 17 juillet, et après une campagne européenne pleine, donc le contrat est rempli," a-t-il déclaré à Ouest-France. Mola a néanmoins exprimé une certaine insatisfaction concernant la performance de son équipe dans le jeu au sol, malgré la victoire. "Dans le jeu au sol, on a été nuls : on perd neuf ou dix rucks, on est pénalisés quinze fois…".

Oh les mecs. On fait un match de merde. On est d'accord ? On est d'accord qu'on ne fait pas un bon match… mais on est en finale. (Mola après la demie via Eurosport)

En route vers la finale, l'entraîneur des rouge et noir a mis en garde contre tout excès de confiance. "Il va falloir bien se concentrer sur notre adversaire de la semaine prochaine, [...] car les finales, ce sont des matches qui se jouent à rien," a-t-il averti. Cette préparation minutieuse sera essentielle pour affronter soit le Stade Français, soit Bordeaux-Bègles, leurs potentiels adversaires.