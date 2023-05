Rugby. Top 14. Quelles sont les bonnes surprises de la saison ?

Même si la saison n’est pas totalement terminée, le Top 14 nous a offert de très bonnes surprises cette saison. Voici notre sélection.

Le Top 14 s’apprête à rendre son verdict. Dans quelques semaines, il y aura un nouveau champion. Toulouse et La Rochelle sont favoris, mais une surprise est si vite arrivée. Mais cette saison, les deux demi-finalistes ont survolé le championnat. Mais cette saison 2022-2023 nous a réservé quelques bonnes surprises. Ce n’est qu’un Top 5 et d’autres pouvaient y figurer, on en est bien conscients !

Il a tout d’un grand. À seulement 19 ans, le centre de la Section Paloise, Emilien Gailleton, a surnagé dans le Béarn cette saison. 14 essais en Top 14, c’est clairement lui la pièce maitresse de Sébastien Piqueronies. Le visage juvénile et presque innocent, c’est l’un des meilleurs marqueurs de la saison. D’autant plus que c’est seulement sa première saison dans l’élite du rugby français. Il est arrivé en provenance d’Agen cet été. Quand un joueur débarque dans un nouveau club, les supporters attendent des preuves. Lui, malgré son jeune âge, il a su montrer toute l’étendue de son talent pour conquérir le cœur des Palois. Nul ne doute que dans peu de temps, les grosses écuries du Top 14 se battront pour s’arracher le jeune très prometteur.

Louis Bielle-Barrey

Lui aussi réalise une très bonne saison. L’ailier de Bordeaux-Bègles a éclos aux yeux du grand public. Louis Bielle-Barrey a inscrit seulement 5 essais cette saison en championnat, mais sa vitesse et sa vision de jeu laissent entrevoir un futur radieux. Cependant, il lui reste encore un barrage à jouer sur la pelouse de Lyon. Cette saison, il a été aligné à 20 reprises en championnat dont 18 fois en tant que titulaires. Preuve qu’il est, lui aussi, un élément très important pour Frédéric Charrier et Julien Lairle.

Baptiste Jauneau

Clermont a connu une saison plus que galère. Pas dans le rythme et souvent en manque de solution sur les matchs, les Jaunards ont tout de même pu compter sur cette nouvelle génération brillante en la personne de Baptiste Jauneau. Du haut de ses 19 ans, il a su être la petite lumière dans l’ombre de Clermont. 6 essais en Top 14, il a disputé 35 matchs toutes compétitions confondues lors de l’exercice 2022-2023. Rapide et vif sur les appuis, c’est généralement lui qui sonnait la révolte sur le terrain. En témoigne son essai en solitaire face à La Rochelle où c’est lui qui a redonné espoir aux hommes de Christophe Urios. Même s’il y a du talent au poste de demi de mêlée en Top 14, avec les Dupont, Lucu, Le Garrec, Baptiste Jauneau, sera dans les saisons à venir un grand n°9.

Bayonne

Mais c’est quoi cette saison ! Promu de Pro D2, Bayonne a longtemps cru figurer dans le Top 6. Et pour cause, les hommes de Grégory Patat son invaincu cette saison en championnat à Jean-Dauger. Et cette incroyable performance est possible grâce à des supporters omniprésents, mais aussi à un Camille Lopez en forme internationale. Son jeu au pied a fait des ravages sur les pelouses du Top 14. Par exemple, c’est lui qui est venu offrir la victoire à Bayonne à la toute dernière seconde face à Clermont ou encore contre le Stade Français. L’ancien de Clermont a réalisé une saison tout bonnement incroyable. Il a aussi réussi à faire un “full house” (1 pénalité, 1 drop, 1 essai, 1 transformation) face à Montpellier. Camille Lopez a fait parler la poudre cette saison en inscrivant pas moins de 6 drops. Personne ne fait mieux. Si Bayonne va bien, c’est en partie grâce à l’ouvreur de 34 ans. À savoir aussi que la saison prochaine, ils vont disputer pour la première fois de leur histoire la Champions Cup. Respect.

Stade Français

Le Stade Français réalise aussi une très bonne saison. Et pour cause, les hommes de Gonzalo Quesada ont terminé 4e de la phase régulière du championnat. Un très bon classement tant on connaît les difficultés que les Soldats Roses ont rencontrées ces dernières années. Le club pointait à la 11e place la saison dernière. Dans les rangs du Stade Français, on peut trouver le meilleur réalisateur du championnat, à savoir Joris Segonds. L’ouvreur a inscrit 232 points en 23 matchs. Un atout majeur. D’autant plus que la saison du Stade Français n’est pas terminée. En effet, ils reçoivent le Racing 92 en barrage et pourraient ainsi rallier les demi-finales. Pour rappel, la dernière fois que les Parisiens sont allés en demi-finale, c'était lors de la saison 2014-2015, année de leur dernier sacre en Top 14.

