RUGBY. TOP 14. Pourquoi le match ASM-Toulouse va faire trembler le stade Marcel-Michelin ?

Ce dimanche, le stade Marcel-Michelin se prépare à vibrer comme rarement dans son histoire à l'occasion du match de Top 14 entre l'ASM et le Stade Toulousain. Une rencontre qui promet de marquer les esprits. Et pour cause, France Bleu annonce une affluence record. En effet, elle devrait dépasser les 19 000 spectateurs. Un engouement qui n'avait plus été vu depuis le mythique match contre Ulster en 2020 avec 19 004 fans selon nos confrères. Récemment, la réception des Bordelais avait attiré 18 875 âmes.

Des chiffres d'autant plus impressionnant que le champion de Franc en titre se déplacera sans ses internationaux. Pas de Dupont ni de Ramos, pour ne citer qu'eux. Mais un engouement qui fait plaisir du côté de Clermont. Mais au-delà des statistiques, ce sont les valeurs et la stratégie sur le terrain qui captivent. L'ASM sait que face à eux, les Toulousains déploient un jeu qui transcende l'individuel pour s'épanouir dans le collectif.

Le talonneur Folau Fainga’a et le demi de mêlée Sébastien Bézy soulignent l'importance d'une préparation rigoureuse, conscients que le dynamisme et le défi physique imposé par Toulouse exigent une attention de chaque instant. "Pour rivaliser nous devrons être concentrés de la première à la dernière minute du match et imposer une grosse pression défensive."

Christophe Urios, le tacticien clermontois, ne tarit pas d'éloges sur son adversaire sur le site officiel du club. Reconnaissant dans le Stade Toulousain une référence de l'excellence rugbystique. "C’est un grand match parce que c’est Toulouse, parce que le Michelin sera plein. Ce que j’ai envie c’est de voir le Michelin trembler comme pendant les grands matchs européens dans ce stade."

Pour lui, chaque joueur toulousain représente une menace potentielle, fort d'une formation exigeante et d'un esprit de compétition inculqué dès le plus jeune âge. "Ils vont venir avec des absents mais pour eux c’est une force et ils s’en servent énormément et depuis toujours." En l'absence des habituels cadres, les joueurs alignés pendant les doublons ont à coeur de se montrer et de profiter de chaque minute offerte.

Un état d'esprit qui leur permet d'enchaîner les victoires. "Finalement, ils ont tout à gagner et cela les rend encore plus dangereux". Si l'ASM a retrouvé le chemin de la victoire à la maison en Top 14 comme en Challenge Cup, ils ont encore en tête le revers face à l'UBB lors de la 11e journée. Pour éviter un nouveau scénario en leur défaveur, ils savent que cela passera par un match plein de la première à la dernière seconde.

"Les connaissant, ils vont vouloir mettre l’accent là-dessus et sur le combat. A nous de répondre présent et de mettre l’intensité nécessaire dès le coup d’envoi mais aussi dans cette période des 20 dernières minutes qui continue de nous poser quelques problèmes". Nul doute que le soutien de leurs supporters sera un plus si d'aventure les choses se compliquent.